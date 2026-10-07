El evento tendrá lugar el viernes 9 de octubre, a las 18 en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe -San Martín 1490-, con acceso libre y gratuito. En la ocasión, la autoras dialogarán con el periodista y escritor Estanislao Giménez Corte.
Presentan el libro "Narra Buenos Aires"
La Asociación Amigos del Museo Histórico Provincial de Santa Fe, invita a la presentación del libro “Narra Buenos Aires”, de Soledad Saubidet y la fotógrafa Carolina Gutiérrez.
El volumen recorre “cinco siglos de fotos contadas” (...): se trata de “una propuesta diferente y cercana para recorrer la historia de Buenos Aires a través de fotografías, datos curiosos, lugares y transformaciones de la ciudad, en un recorrido que va desde 1536 hasta la actualidad”, según la presentación del documento.
Recorridos porteños
Puede decirse que “Narra Buenos Aires” es un proyecto que invita a conocer la ciudad. Soledad y Carolina se propusieron una manera diferente de recorrer la historia porteña: a través de fotos contadas.
Organizaron una línea de tiempo que no es más que un itinerario a través de los distintos hechos y protagonistas que dieron surgimiento a Buenos Aires y cómo la ciudad fue desarrollándose desde su primera fundación, allá por 1536, hasta la actualidad.
Datos curiosos, lugares poco explorados, nuevos puntos de vista, ayudan a reflexionar sobre la ciudad y a transformar un viaje histórico en una travesía didáctica y entretenida.
Experiencia online
Todo empezó con una cuenta de Instagram que luego devino en un libro. Soledad asegura que “No es un libro de historia, es un libro de coloridos relatos, que ayudan a ordenar la historia porteña.