La Casa de la Cultura será escenario de una propuesta cultural inédita para la ciudad capital y la región: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe. Organizada por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la propuesta se concretará del viernes 9 y al domingo 11 de octubre y podrá disfrutarse de manera libre y gratuita.
Inédita Feria del Libro Usado y Antiguo
Desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre se llevará a cabo la primera edición de “Fluya” en la Casa de la Cultura. Pensada para poner en valor la circulación, la conservación y el encanto único de los libros con historia, la iniciativa convoca a lectores, bibliófilos, libreros y público en general. La entrada será libre y gratuita.
Denominada “Fluya”, la iniciativa convocará durante 3 jornadas, de 16 a 20, a lectores, bibliófilos y libreros en un encuentro pensado para poner en valor la circulación, la conservación y el encanto único de los libros con historia.
Puente con la literatura contemporánea
En sus dos primeras jornadas, el viernes 9 y el sábado 10, “Fluya” convivirá en diálogo directo con las actividades del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF). Esta confluencia potenciará el paseo cultural de la Casa de la Cultura, permitiendo que quienes recorran las salas encuentren tanto la riqueza del libro usado y antiguo como las novedades y lecturas de la programación del festival.
El domingo 11, la feria desplegará una atractiva programación de talleres, conferencias y gabinetes de lectura abiertos a todo público. La programación, que puede encontrarse completa en www.santafecultura.gob.ar, tiene los siguientes puntos destacados:
• 16.30 horas, taller de reparación de libros, a cargo de Belén Martínez (Bibliotecóloga, encuadernadora y Licenciada por la UNL, especialista en Conservación Documental).
• 17.15 horas, "A propósito de los libros de Estela Figueroa", charla a cargo de Florencia Russo.
• 18 horas, gabinete de lecturas pasadas: biografía y huellas de los libros usados, coordinado por Gisela Paggi (Bibliogigix) (profesora en Letras, periodista cultural y bibliotecaria).
• 19 horas, "Lo analógico: comienzo de una era", charla de Joaquín Díaz (creador del proyecto cultural y gastronómico Vaporeso, de Paraná). Librerías y expositores participantes
La feria contará con la participación de libreros tradicionales de usados de la ciudad de Santa Fe y 2 proyectos invitados: Caburé Libros (Rosario) y Vaporeso (Paraná).
El listado completo de libreros y librerías incluye a: Ediciones UNL con libros descatalogados; No te prives de leer; Rueda de Libros; Libros Usados Santa Fe; Puntos Suspensivos Santa Fe; Amancay Libros; Lamaga libros usados; Flor de Pétalos Infinita ediciones; Equipo Gedeón; Madariaga Libros; y Hernán Gerlo (librería on line).