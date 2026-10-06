De viernes a domingo

Inédita Feria del Libro Usado y Antiguo

Desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre se llevará a cabo la primera edición de “Fluya” en la Casa de la Cultura. Pensada para poner en valor la circulación, la conservación y el encanto único de los libros con historia, la iniciativa convoca a lectores, bibliófilos, libreros y público en general. La entrada será libre y gratuita.