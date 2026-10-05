El FILSF en las escuelas

El puente que se arma con una llamada

La tercera edición del evento literario transformó las aulas santafesinas mediante lecturas compartidas y actividades que conectaron a autores con alumnos. Los talleres con "susurradores" y el intercambio directo con poetas despertaron entusiasmo en colegios de Santo Tomé, Santa Fe y Laguna Paiva este septiembre.