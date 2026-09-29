El poder de la lectura y la escritura

Cuando las palabras nos atraviesan

La autora nos ofrece aquí una profunda mirada docente sobre el valor de acercar la literatura a las aulas santafesinas mediante escritores locales y una experiencia transformadora. El cruce entre autores y alumnos en las escuelas secundarias, que revitaliza el vínculo pedagógico, despierta a su vez nuevas formas de expresión en distintas ciudades.