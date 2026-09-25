Nacido de una carencia y una demanda (Santa Fe, pese a su historia, su rica tradición cultural y el prestigio de su literatura, no contaba con un Festival propio), el FILSF comenzó en 2024, organizado por un colectivo amplio y representativo de escritores independientes, grupos literarios y entidades históricas. Su éxito fue inmediato, ratificando que cubría una vacante.
Se viene la tercera edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe
El FILSF, siglas del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, se realizará en la capital provincial desde el lunes 28 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2026. Tendrá, ya en su tercera edición, la participación de un importante número de escritores de la región, el país y del extranjero.
Teníamos también la convicción de contribuir, de alguna manera, a que la ciudad de Santa Fe siga siendo, también, capital cultural de la provincia, título por el que han trabajado mucho a lo largo de los años personalidades de las distintas disciplinas artísticas que pusieron con su obra a la capital provincial en el mapa del mundo.
Pienso en el cine, en el teatro, en la música, en las artes plásticas, en la literatura. Y pienso, también, en esos santafesinos que en su momento –principalmente en el siglo pasado- no sólo desarrollaron su obra, sino que tuvieron la capacidad de agruparse, crear asociaciones, y cimentar la bien ganada fama de Santa Fe en prácticamente todas las ramas del arte. No son sólo Birri, Di Filippo, Supisiche, Saer… Se trata de una construcción más amplia, muchos artistas que hicieron obra y legado. El río, la laguna, el puente colgante, el alfajor, el liso, construyen identidad. La labor de los artistas, también.
Apoyos
Desde el primer año, el FILSF fue declarado de interés por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia y por el Honorable Concejo de Santa Fe. Al año siguiente, también por el Ministerio de Educación de la provincia, a partir de la intensa tarea que se realiza en las escuelas de la región con la visita de escritores a los establecimientos educativos, promoviendo la lectura.
El Festival cuenta con el apoyo del gobierno provincial, por intermedio del Ministerio de Cultura (en cuya sede, la Casa de la Cultura, se llevan a cabo las lecturas de los escritores invitados); y de la Municipalidad de Santa Fe. También con el aporte de Upcn y de ATE, entre otras organizaciones privadas y públicas de la ciudad y de la provincia.
Tres instancias de participación
El FILSF tiene tres instancias de participación. La primera, y a la que le damos particular importancia, es la ya referida concurrencia de escritores a las escuelas.
En este caso, esta actividad, parte del festival, comienza en los días previos a la lectura formal en Casa de la Cultura y en otros espacios. Este año, la visita a escuelas de la región (de diferentes modalidades y ciclos), comienza el 28 de septiembre y se extiende hasta el 7 de octubre.
La segunda instancia es la de lectura “formal”, en Casa de la Cultura, los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre, entre las 16 y las 20. Este año, a la nutrida agenda de lecturas, se suman conversatorios y también números musicales. Mientras que también se suman los libreros, con la organización de la Feria del libro Usado y Antiguo, con lo que toda la hermosa Casa de la Cultura, sede del Ministerio, se convertirá por tres días –desde el jueves 8 al sábado 10, inclusive- en un polo que respirará literatura.
El domingo 11 de octubre, en el mismo horario vespertino de 16 a 20, las lecturas se trasladan al Centro Español, donde se hace la clausura del Festival.
Hay una tercera instancia, nocturna, con la posibilidad de micrófono libre para quien quiera leer, y donde además participan cantantes y conjuntos musicales santafesinos.
Estas peñas se realizarán jueves 8 y viernes 9 de octubre de 21 a 24, en la sala céntrica de Upcn; y el sábado 10, en la Asociación Cultural El Puente.
El Festival de Internacional de Literatura de Santa Fe involucra a más de cien escritores, alrededor de veinte escuelas y dos mil alumnos. Las lecturas y actividades siempre son a sala llena. Participan escritores de toda la provincia, no solo de la ciudad de Santa Fe. Este año, vienen escritores de Cuba, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Todas las actividades son libres y gratuitas.
Participará Rafael Oteriño
Rafael Felipe Oteriño, uno de los más prestigiosos escritores iberoamericanos, y a la vez presidente de la Academia Argentina de Letras, participará del III Festival Internacional de Literatura de Santa Fe.
Lo hará el sábado 10, a las 11, en el Auditorio de ATE (San Luis 2854) con una conferencia que abordará “Los recorridos secretos de la poesía”. Luego, por la tarde, leerá poemas en Casa de la Cultura.
Rafael Felipe Oteriño es uno de los más importantes escritores de habla hispana, ampliamente reconocido como poeta y ensayista.
Es, también, desde 2025, el Presidente de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Un académico prestigioso y muy respetado en el mundo de las letras, de las cuales es un indiscutido referente.
Oteriño (1945, La Plata) realizó estudios en Derecho y en Letras en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor emérito de la Universidad FASTA. Ejerció de juez de la Cámara Civil y Comercial.
Entre sus numerosas publicaciones (una veintena de títulos entre poesía y ensayo) destacan Altas lluvias, 1966; Campo visual, 1976; Rara materia, 1980; El príncipe de la fiesta, 1983; El invierno lúcido, 1987; La colina, 1992; Lengua madre, 1995; El orden de las olas, 2000; Cármenes, 2003; Ágora, 2005; En la mesa desnuda, 2009, y Todas las mañanas, 2010; Y el mundo está ahí, 2019. Y también los volúmenes de ensayos sobre poesía Una conversación infinita (2016), Del hablar en figuras (2018); Continuidad de la poesía (2020), entre otros. Su obra poética se encuentra reunida en Antología poética (1997), Cármenes (2003), En la mesa desnuda (2008), Eolo y otros poemas (2016) y Roberto Themis Speroni. La alegoría del homo faber (2020), entre otros.
Recibió importantes distinciones dentro y fuera del país, entre ellas: Premio del Fondo Nacional de las Artes (1966); Premio Fundación Dupuytrén 1977; Premio Pondal Ríos (1979); Primer Premio Regional de Poesía de la Secretaría de Cultura de la Nación (1985/88); Konex de Poesía (1989/93); Consagración de la Legislatura bonaerense (1996); Premio Nacional Esteban Echeverría (2007); Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía (2009); Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional (2014); Gran Premio de Honor de la SADE (2019). También, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura por parte de la Legislatura porteña (2020).
Recibió también el Premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico (ILCH), de Estados Unidos (2024). Desde 1996, los Premios ILCH reconocen a destacados escritores y ensayistas de las letras hispanoamericanas. Entre otros, lo recibieron el uruguayo Mario Benedetti, el chileno Antonio Skármeta, el peruano Alfredo Bryce Echenique, y los argentinos Marcos Aguinis, Santiago Kovadloff, Abel Posse, Angélica Gorodischer, Mempo Giardinelli, Héctor Tizón y Ernesto Sabato, entre otros.
Una comisión organizadora amplia
Poder resolver los desafíos organizativos de un Festival tan grande, que involucra la participación de un centenar de escritores, requiere de muchas “manos”. En 2024, se lanzó una convocatoria abierta para participar, comunicar la idea y conformar una comisión lo más representativa posible.
Desde entonces, un nutrido grupo se reúne periódicamente para organizar este evento que ya se ganó un lugar en el calendario cultural de la capital provincial.
La integran Oscar Agú, Trudy Pocoví; Diego Suárez, Isabel Galán, Jorge Roldán, Lorena Nittoli, María Inés Iacometti, Miriam Marzó, Nicolás Rojo, Sandra Gudiño; Morena Maldonado, Jairo Quesada, Julieta Vallejos, Samantha Peiteado, Matías Aguirre y Néstor Fenoglio.