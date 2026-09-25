El lunes comienza la vista de escritores a las escuelas

Se viene la tercera edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe

El FILSF, siglas del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, se realizará en la capital provincial desde el lunes 28 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2026. Tendrá, ya en su tercera edición, la participación de un importante número de escritores de la región, el país y del extranjero.