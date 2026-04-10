Hoy, viernes 10 de abril, desde las 19, en el Centro Español y Biblioteca Popular, en plena peatonal santafesina (San Martín 2219), se llevará a cabo un encuentro de voces poéticas con la participación de César Bisso, Alejandro Cesario y Néstor Fenoglio.
Poesía y amistad, en el Centro Español
El Centro Español de la ciudad de Santa Fe albergará este viernes un encuentro de escritores, quienes se referirán a la relación que tienen con la poesía y -además- leerán trabajos de su autoría. La entrada es libre y gratuita.
El Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), invita a participar de esta actividad, como una suerte de extensión de la que realiza centralmente en octubre en la capital provincial. Los tres escritores convocados en este caso, han participado ya en ediciones anteriores del Festival.
Igualmente, adhieren la Asociación Santafesina de Escritores (Asde); la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), Filial Santa Fe y los grupos literarios Quo Vadis e In-Operantes. La consigna es celebrar una charla informal entre amigos sobre su relación con la poesía, como si fuera una búsqueda de respuestas sobre lo que no tiene respuesta.
Se abrirá luego un espacio de preguntas y diálogo con los presentes y, al cierre, cada autor brindará una lectura de sus poemas. El acceso es libre y gratuito. Respecto a los integrantes de la mesa, se puede acotar que César Bisso es un reconocido poeta oriundo de Coronda, con una extensa y prolífica trayectoria.
En poesía publicó los libros "La agonía del silencio", "El límite de los días", "El otro río", "A pesar de nosotros", "Contramuros", "Isla adentro", "Las trazas del agua", "De lluvias y regresos", "Coronda", "Permanencia", "Un niño en la orilla", "Andares", "De abajo mira el cielo", "La jornada", "Haikus felinos", E"l susurro que tañe" y "Ciertos ayeres".
En ensayo, "Cabeza de Medusa". Ha integrado numerosas antologías nacionales e nternacionales. Algunos de sus textos poéticos fueron traducidos a diversas lenguas.
Alejandro Cesario, proveniente de Carapachay, distrito norteño del Conurbano bonaerense, es un destacado escritor con reconocimiento nacional y director de Ediciones La Yunta. Entre otros títulos, es el autor de obras como “Esas miradas tristes - un viaje por la Patagonia” (novela, 2006) y “El humo de la chimenea” (poemas, Ediciones del Dock, 2009).
También son de su autoría: “Fragor de borrascas” (poemas, Ediciones del Dock, 2011), “Ciervo negro” (poemas, Ediciones del Dock, 2012), “Estación de chapas” (poemas, Ediciones del Dock, 2013), “La última sombra” (poemas, Ediciones La Yunta, 2015), “El bruto muro de la casa propia” (poemas, Ediciones La Yunta, 2018) y “Tonada que no canta”, (poemas, Ediciones La Yunta, 2020).
Igualmente, entre los trabajos de Cesario cabe destacar “Una hilacha en lo real”, distinguido con la Mención de Honor 2021-2022 por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (poemas, Ediciones Cartografías, de Río Cuarto).
Néstor Fenoglio, esperancino radicado hace años en Santa Fe, oficia como anfitrión del encuentro. Escritor y periodista (director de Diario El Litoral), en 1988 editó el ensayo "El camino de lo real a lo lírico".
Luego le siguieron los siguientes poemarios: “En medio de la noche” (2000), “Nacimiento último” (2004), “Desde este cuerpo” (2007), “Con los ojos de entonces” (2021), “Los pliegues del aire” (2022) y “Las razones del armiño” (2022). También es autor de un volumen de cuentos, “Zazaza y otros relatos” (2021).