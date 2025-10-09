La ciudad de Santa Fe vivirá otro fin de semana a pura literatura
Se ponen en marcha desde este jueves las lecturas de los escritores en el marco del Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, actividad que continuará las tardes y noches hasta el domingo 12. La programación, de acceso libre y gratuito.
Las lecturas de escritores tendrán como escenario central la Casa de la Cultura. Crédito: Luis Cetraro
Dando continuidad al exitoso desarrollo en paralelo de la Feria del Libro y del Argentino de Literatura, comienzan hoy jueves 9 de septiembre las lecturas públicas en el marco del festival que nuclea a escritores de la región y que convoca a otros muchos del resto de la provincia, de otras provincias y del extranjero.
Desde el lunes pasado y hasta hoy inclusive, se desarrolló una intensa agenda previa -parte del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe- en las escuelas de la región, con más de cincuenta escritores que visitaron quince establecimientos educativos.
Y hoy, esta noche, a las 20.30 comienzan las peñas (jueves, mañana viernes y el sábado); en tanto que las lecturas vespertinas se desarrollarán el viernes, sábado y domingo, de 16 a 20, en diferentes escenarios.
Esta noche, desde las 20.30, en el Patio de Radio Cultura (Juan del Campillo 2385, casi Pedro Vittori), el comienzo es con peña (hay buffet), participación de escritores y micrófono abierto para quien quiera leer sus textos.
Las lecturas de apertura estarán a cargo del Grupo Quo Vadis; la música, a cargo de Nacho Peñalba; habrá un show de magia a cargo del Mago Fernán. La coordinación, de Nicolás Rojo.
En el patio de Radio Cultura se ponen en marcha las lecturas este jueves. Crédito: Gentileza
Mañana viernes y el sábado, las peñas nocturnas se trasladan a la sede gremial de ATE (San Luis 2854), a partir de las 21, con la misma modalidad de lecturas iniciales y luego micrófono abierto toda la noche. La entrada es libre y gratuita y habrá servicio de buffet.
El sábado a la noche, las lecturas de apertura estarán a cargo del Grupo Palabras de Río, con la coordinación de Leonel Álvarez. Participará también el músico Marito Díaz.
Lecturas vespertinas
El viernes, en Casa de la Cultura (Bulevar Gálvez 1274) se hará una ceremonia de apertura a las 16, para pasar luego a desarrollar la primera jornada de mesas de lectura.
Mesa 1: de 16 a 16:30, leerán Graciela Prieto Rey (Santa Fe), Zunilda Gaite (Santa Fe) y León Komorovski (Coronda).
Mesa 2: de 16:30 a 17, Fabián Pínnola (Santa Fe), Fernando Vaschetto (Rosario) y Maru Chianalino (Santo Tomé). Coordina: Néstor Fenoglio.
Mesa 3: 17:15 a 17:45, Miguel Espinaco (Santa Fe), Carina Sedevich (Villa María, Córdoba), María Depetris (San Francisco, Córdoba).
Mesa 4: 17:45 a 18:15, Raúl Drubich (Rafaela, Santa Fe), Beatriz Bertea (Santa Fe), Josefina Lecumberri (Santa Fe).
