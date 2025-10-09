#HOY:

Tras la Feria del Libro y del Argentino

La ciudad de Santa Fe vivirá otro fin de semana a pura literatura

Se ponen en marcha desde este jueves las lecturas de los escritores en el marco del Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, actividad que continuará las tardes y noches hasta el domingo 12. La programación, de acceso libre y gratuito.

Las lecturas de escritores tendrán como escenario central la Casa de la Cultura. Crédito: Luis Cetraro
 9:21
Por: 

Dando continuidad al exitoso desarrollo en paralelo de la Feria del Libro y del Argentino de Literatura, comienzan hoy jueves 9 de septiembre las lecturas públicas en el marco del festival que nuclea a escritores de la región y que convoca a otros muchos del resto de la provincia, de otras provincias y del extranjero.

Desde el lunes pasado y hasta hoy inclusive, se desarrolló una intensa agenda previa -parte del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe- en las escuelas de la región, con más de cincuenta escritores que visitaron quince establecimientos educativos.

Y hoy, esta noche, a las 20.30 comienzan las peñas (jueves, mañana viernes y el sábado); en tanto que las lecturas vespertinas se desarrollarán el viernes, sábado y domingo, de 16 a 20, en diferentes escenarios.

El Festival Internacional de Literatura de Santa Fe fue declarado de interés por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación de la provincia y el Concejo de Santa Fe.

Es organizado por un colectivo de escritores y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia, la Municipalidad de Santa Fe, así como los gremios ATE y Upcn. Cuenta además con el auspicio de Diario El Litoral.

Micrófono abierto

Esta noche, desde las 20.30, en el Patio de Radio Cultura (Juan del Campillo 2385, casi Pedro Vittori), el comienzo es con peña (hay buffet), participación de escritores y micrófono abierto para quien quiera leer sus textos.

Las lecturas de apertura estarán a cargo del Grupo Quo Vadis; la música, a cargo de Nacho Peñalba; habrá un show de magia a cargo del Mago Fernán. La coordinación, de Nicolás Rojo.

En el patio de Radio Cultura se ponen en marcha las lecturas este jueves. Crédito: GentilezaEn el patio de Radio Cultura se ponen en marcha las lecturas este jueves. Crédito: Gentileza

Mañana viernes y el sábado, las peñas nocturnas se trasladan a la sede gremial de ATE (San Luis 2854), a partir de las 21, con la misma modalidad de lecturas iniciales y luego micrófono abierto toda la noche. La entrada es libre y gratuita y habrá servicio de buffet.

El sábado a la noche, las lecturas de apertura estarán a cargo del Grupo Palabras de Río, con la coordinación de Leonel Álvarez. Participará también el músico Marito Díaz.

Lecturas vespertinas

El viernes, en Casa de la Cultura (Bulevar Gálvez 1274) se hará una ceremonia de apertura a las 16, para pasar luego a desarrollar la primera jornada de mesas de lectura.

  • Mesa 1: de 16 a 16:30, leerán Graciela Prieto Rey (Santa Fe), Zunilda Gaite (Santa Fe) y León Komorovski (Coronda).
  • Mesa 2: de 16:30 a 17, Fabián Pínnola (Santa Fe), Fernando Vaschetto (Rosario) y Maru Chianalino (Santo Tomé). Coordina: Néstor Fenoglio.
  • Mesa 3: de 17:15 a 17:45, Nora Didier (Santa Fe), Agustina Ferrand (Santo Tomé), Susana Persello (Recreo).
  • Mesa 4: de 17:45 a 18:15, Ricardo Plank (Laguna Paiva), Julieta Amprimo (Gálvez) y Miriam Marsó (Sauce Viejo). Coordina: Isabel Galán.
Dos escritores, en plena práctica lectora (edición 2024). Crédito: ArchivoDos escritores, en plena práctica lectora (edición 2024). Crédito: Archivo
  • Mesa 5: de 18:30 a 19, Marianela Alegre (Santo Tomé), Leonel Álvarez (Santa Fe), Andrea de los Hoyos (Santo Tomé).
  • Mesa 6: de 19 a 19:30, Adrián Escudero (Santa Fe), Alfredo Castelli (María Juana) y Grissel Gómez Estrada (Ciudad de México, México). Coordina: María Inés Iacometti.

El sábado 11, también en Casa de la Cultura (Bulevar Gálvez 1274), la segunda jornada de mesas de lectura tiene la siguiente programación:

  • Mesa 1: 16:00 a 16:30, Graciela Pacheco de Balbastro (Santa Fe), Jorge Spais (Santo Tomé), Laura Prati (Santa Fe).
  • Mesa 2: 16:30 a 17:00, Sandra Busatto (Santa Fe), Julieta Vallejos (Santo Tomé), Luis Pablo Casals (Santa Fe). Coordina: Oscar Ángel Agú.
  • Mesa 3: 17:15 a 17:45, Miguel Espinaco (Santa Fe), Carina Sedevich (Villa María, Córdoba), María Depetris (San Francisco, Córdoba).
  • Mesa 4: 17:45 a 18:15, Raúl Drubich (Rafaela, Santa Fe), Beatriz Bertea (Santa Fe), Josefina Lecumberri (Santa Fe).

