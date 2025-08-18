Con una importante presencia de autores

La segunda edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe será del 9 al 12 de octubre

El encuentro que nuclea a los escritores de toda la región, y que tiene invitados de todo el país y del extranjero, se consolida este año tras su exitoso lanzamiento del año pasado. FILSF se desarrollará el segundo fin de semana de octubre, mes que tendrá una fuerte programación cultural.