La segunda edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe será del 9 al 12 de octubre
El encuentro que nuclea a los escritores de toda la región, y que tiene invitados de todo el país y del extranjero, se consolida este año tras su exitoso lanzamiento del año pasado. FILSF se desarrollará el segundo fin de semana de octubre, mes que tendrá una fuerte programación cultural.
La Feria del Libro de Santa Fe es una consolidada propuesta cultural, ya en su XXXI edición. Se realizará entre el 1ero. y el 5 de octubre en la Estación Belgrano.
La primera quincena de octubre estará consagrada a la literatura santafesina: confirmada por Cultura de la provincia y por el Municipio santafesino la concreción de la Feria del Libro el primer fin de semana (en realidad, del 1 al 5); esa afianzada cita se enlaza de inmediato con la Segunda Edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, que tendrá su núcleo desde el jueves 9 al domingo 12, pero que arranca desde el mismo lunes 6 con lecturas en las escuelas.
De esa manera, toda la primera quincena de octubre, prácticamente de continuado desde el 1ero al 12 de octubre, estará dedicada a la literatura.
El FILSF (siglas del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe) tuvo su exitoso lanzamiento en octubre del año pasado, y busca constituirse, por un lado, en una referencia dentro de los encuentros literarios del continente y, por el otro, en una muestra cabal del alto desarrollo que históricamente, y también ahora, han tenido las letras en la capital provincial.
El Festival Internacional de Literatura de Santa Fe tendrá su segunda edición del 9 al 12 de octubre. Aquí, una imagen del año pasado, en Casa de la Cultura, escenario que volverá a albergar lecturas de reconocidos autores locales, nacionales e internacionales. Crédito: Luis Cetraro
El hecho de que este año traccionen juntos la Feria del Libro y el Festival Internacional no hace más que pronunciar ese sesgo: durante dos semanas la literatura será la protagonista en Santa Fe en un mes con fuerte programación cultural. Baste mencionar que también, en la primera semana de octubre, el icónico Teatro Municipal 1ero. de Mayo celebrará el 120° aniversario de su creación. Y el Harlem (evento musical masivo) tendrá lugar en Estación Belgrano el sábado 11 y domingo 12 de octubre.
En el caso del FILSF, fue desde sus comienzos declarado de interés por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia y por el Concejo Municipal de Santa Fe. Además, si bien se trata de una organización independiente conformada por escritores santafesinos, contó con el decidido apoyo del gobierno provincial, por intermedio de su Ministerio de Cultura (quien cedió las regias instalaciones de la Casa de la Cultura, entre otros aportes) y por la Municipalidad de Santa Fe y su Secretaría de Cultura. Igualmente, contó con el auspicio de Diario El Litoral y la colaboración de la Asociación Cultural El Puente y ATE.
Este año, desde el lunes 6 en adelante, el FISLF comienza con su intensa agenda en las escuelas de la región, con presencia de escritores y actividades de difusión. Participan escuelas de Nelson, Santo Domingo, Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe, Paraná, en un creciente y afianzado movimiento que apuntala la lectura y el intercambio enriquecedor entre jóvenes, docentes y escritores de toda la región. Esta actividad en la escuela, no es abierta al público en general.
Desde el jueves 9 de octubre y hasta el sábado 11 inclusive, se realizan peñas nocturnas, con mesas de lectura y micrófono abierto para la participación de escritores de toda la región. En todos los casos, el acceso es libre y gratuito.
Se viene la segunda edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
Esta actividad, comienza el jueves 9, a las 20.30, en el Patio de Radio Cultura, en Juan del Campillo 2385 –en su intersección con Pedro Vittori- y continuará el viernes 10 y sábado 11 de octubre, de 21 a 24, en la sede central de ATE, San Luis 2854 (tercer piso).
Se destacan también las lecturas en horario vespertino –de 16 a 20- en Casa de la Cultura el viernes 10 y sábado 11; y en el Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas –en plena peatonal: San Martín 2068- el domingo, día y actividad de cierre del II Festival Internacional de Literatura de Santa Fe. La organización prevé, además, homenajear a escritores santafesinos; así como venta de libros de los participantes. También las lecturas –donde hay importantes nombres de la literatura regional, nacional e internacional- son de acceso libre y gratuito.
La segunda edición pronuncia aún más algo que ya había sucedido en la edición inaugural del año pasado: la participación de escritores de toda la región. Asumiendo el carácter de Santa Fe –también- como capital cultural de la provincia, participarán con sus lecturas escritores de toda la "bota": de Rosario, Reconquista, Rafaela, María Juana, Ceres, Gobernador Crespo, Gálvez, Esperanza, Coronda, Santo Tomé, Sauce Viejo, Santa Fe.
