Comienza este lunes el Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe

El año pasado, en su primera edición, el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe dedicó una parte importante de su programación a la visita de escritores a escuelas de toda la región.
Dando continuidad a una quincena plena dedicada a las letras en la capital provincial -que comenzó con la Feria del Libro y el Argentino-, arranca el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), que culminará el domingo 12. Habrá homenajes y visitas destacadas.
Esa tarea se afianza este año, con una decena de establecimientos escolares de toda la región que más de cincuenta escritores de la región visitarán desde mañana y hasta el jueves 9 de octubre, en el inicio del FILSF, que luego tendrá su instancia de lecturas públicas, charlas y homenajes, desde el mismo jueves 9 hasta el domingo 12.
Esta primera parte, de la visita de escritores a escuelas de la región, fue declarada de interés por el Ministerio de Educación de la provincia. Este aval ministerial se enmarca dentro del Proyecto de Alfabetización de esa cartera educativa que constituye a los escritores –en el marco del Festival- como "operadores pedagógicos voluntarios".
La actividad incluye la visita de escritores a más de quince establecimientos educativos, de diferentes niveles, de las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Colastiné, Nelson e incluso de Paraná, en la vecina provincia de Entre Ríos.
Es una muestra del gran alcance regional que plantea el FILSF y su creciente y afianzado movimiento que apuntala la lectura y el intercambio enriquecedor entre jóvenes, docentes y escritores de toda la región. Esta actividad en la escuela, no es abierta al público en general.
El FILSF (siglas del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe) tuvo su exitoso lanzamiento en octubre del año pasado, y busca constituirse, por un lado, en una referencia dentro de los encuentros literarios del continente y, por el otro, en una muestra cabal del alto desarrollo que históricamente, y también ahora, han tenido las letras santafesinas.
Es organizado por un colectivo de escritores santafesinos, del cual participan representantes de las instituciones más importantes, grupos literarios y entidades relacionadas con la cultura, además de autores independientes.
La importancia y trascendencia del Festival tuvo inmediato reconocimiento institucional. En el caso del FILSF, fue desde sus comienzos declarado de interés por las Cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia y por el Concejo Municipal de Santa Fe. Este año, además de los mencionadas declaratorias de interés, suma otra, muy importante y es la del Ministerio de Educación de la provincia.
Además, si bien se trata de una organización independiente conformada por escritores santafesinos, el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe contó con el decidido apoyo del gobierno provincial, por intermedio de su Ministerio de Cultura (quien cedió las regias instalaciones de la Casa de la Cultura, entre otros aportes).
Pero también, con el respaldo de la Municipalidad de Santa Fe y su Secretaría de Cultura. Igualmente, contó con el auspicio de Diario El Litoral y la colaboración de la Asociación Cultural El Puente y ATE y UPCN.
Desde el jueves 9 de octubre y hasta el sábado 11 inclusive, se realizan peñas nocturnas, con mesas de lectura y micrófono abierto para la participación de escritores de toda la región. En todos los casos, el acceso es libre y gratuito.
Esta actividad, comienza el jueves 9, a las 20.30, en el Patio de Radio Cultura, en Juan del Campillo 2385 –en su intersección con Pedro Vittori- de la ciudad de Santa Fe y continuará el viernes 10 y sábado 11 de octubre, de 21 a 24, en la sede central de ATE, San Luis 2854 (tercer piso).
Se destacan también las lecturas en horario vespertino –de 16 a 20- en Casa de la Cultura el viernes 10 y sábado 11; y en el Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas –en plena peatonal: San Martín 2068- el domingo, día y actividad de cierre del II Festival Internacional de Literatura de Santa Fe.
La organización prevé, además, homenajear a escritores santafesinos; así como exhibición y venta de libros de los participantes. También las lecturas –donde hay importantes nombres de la literatura regional, nacional e internacional- son de acceso libre y gratuito.
Se destacan sendos homenajes a Carlos Catania, destacado narrador y dramaturgo santafesino, a cargo del escritor Carlos Morán; y a María Amelia Schaller, reconocida poeta esperancina, a cargo de Beatri Bolsi; actividades que comienzan el domingo a las 16, en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas -San Martín 2068- de Santa Fe.
La segunda edición pronuncia aún más algo que ya había sucedido en la edición inaugural del año pasado: la participación de escritores de toda la región. Asumiendo el carácter de Santa Fe -también- como capital cultural de la provincia, participarán con sus lecturas un centenar de escritores de toda la "bota".
Por ejemplo, de Rosario, Reconquista, Rafaela, María Juana, Ceres, Gobernador Crespo, Gálvez, Esperanza, Coronda, Santo Tomé, Sauce Viejo, Santa Fe.
En el calendario base del FILSF figuran la conferencia de lanzamiento, prevista para el martes 7, a las 10 de la mañana, en Casa de la Cultura; la inauguración formal en el mismo lugar el viernes a las 16; y la clausura el domingo a las 17.
Uno de los puntos fuertes de esta segunda edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe, es la presencia del chaqueño Mempo Giardinelli, una de las voces narrativas más importantes de habla hispana. Estará dando una charla sobre "Historia y desarrollo del cuento en la Argentina", género del que es un reconocido cultor y promotor.
Debe recordarse la mítica "Puro cuento", por él creada, y en la cual han publicado las principales voces del continente. La cita es el sábado a las 11 de la mañana, en el Auditorio de ATE, San Luis 2854.
