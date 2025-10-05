Con visitas a las escuelas

Comienza este lunes el Segundo Festival Internacional de Literatura de Santa Fe

Dando continuidad a una quincena plena dedicada a las letras en la capital provincial -que comenzó con la Feria del Libro y el Argentino-, arranca el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), que culminará el domingo 12. Habrá homenajes y visitas destacadas.