Comienzan las lecturas vespertinas y nocturnas

Festival Internacional de Literatura de Santa Fe: cuatro jornadas con los escritores y sus obras

Desde este jueves 8 y hasta el domingo 11 de octubre inclusive, se desarrollarán las mesas de lecturas de escritores de toda la región e invitados especiales que llegan desde otras ciudades del país y también extranjeros que nos visitan. Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso.