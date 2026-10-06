Tras diez días de intensa actividad de visita de escritores a las escuelas -desde el 28 de septiembre pasado hasta el miércoles 7 inclusive-, comienza la etapa de lecturas del Festival internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF).
Festival Internacional de Literatura de Santa Fe: cuatro jornadas con los escritores y sus obras
Desde este jueves 8 y hasta el domingo 11 de octubre inclusive, se desarrollarán las mesas de lecturas de escritores de toda la región e invitados especiales que llegan desde otras ciudades del país y también extranjeros que nos visitan. Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso.
Una suerte de "disco duro" y razón primera de ser -no la única- de esta movida que comenzó en 2024 y ya va por su tercera edición, para cubrir una carencia: la capital de la provincia no tenía Festival de Literatura. Ahora, sí. Y potente.
Las lecturas se realizarán por la tarde, siempre en el horario de 16 a 20, en la magnífica Casa de la Cultura (sede a la vez del Ministerio de Cultura de la provincia), en Bulevar Gálvez y Güemes, los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre próximos. En tanto que la clausura será en el Centro Español (San Martín 2219), en plena peatonal santafesina, también de 16 a 20.
Como sucede todos los años, hay un nutrido grupo de escritores –alrededor de cien, entre quienes leyeron en las escuelas, y quienes lo harán por la tarde o en las peñas nocturnas que extienden, de manera más descontracturada, el encuentro- que le dan representatividad y jerarquía al Festival.
Además de escritores de nuestra zona, vienen otros desde todos los puntos de la provincia: una marca de este Festival es su carácter federal y amplio. Sostenemos que Santa Fe es también capital cultural de la provincia. Y por lo mismo, nos visitarán narradores y poetas de Rosario, Coronda, Rafaela, Reconquista, Las Parejas.
Y también otros, desde Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Salta. Y, además, extranjeros que nos traen, parafraseando al gran Truman Capote, “otras voces, otros ámbitos”.
Este año, tratando de generar más y mejores contenidos y no sólo lecturas, El FILSF organizó conversatorios: sobre literatura e inmigración; sobre editoriales, sobre las distintas miradas que aportan los extranjeros. Igualmente, para el cierre de cada una de las jornadas de lectura, se prevé la participación de músicos de la región.
Como desde el comienzo mismo, en 2024, el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe cuenta con el apoyo de la Provincia, por intermedio del Ministerio de Cultura, que no sólo abre su bella sede -la emblemática Casa de la Cultura- sino que aporta la experiencia y calidez de todo el personal para generar el entorno adecuado para el disfrute de las lecturas.
Cuenta también con la declaratoria de interés por parte del Ministerio de Educación de la provincia, que valora formalmente la presencia de escritores en las escuelas, promoviendo la lectura y el intercambio enriquecedor para todos. El FILSF fue declarado de interés por el Concejo de la ciudad de Santa Fe y también por ambas cámaras legislativas, la de Diputados y la de Senadores.
Y cuenta además con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe, desde el mismo comienzo, entre otras organizaciones públicas y privadas y de personas que dan lo más valioso que tienen: su tiempo.
Un festival de esta magnitud, no se hace solo, requiere mucho esfuerzo, fuerte convicción y múltiples apoyos. En esa construcción estamos. Ya en su tercera edición, con mucho por mejorar, por supuesto, el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe ya se ha instalado y ocupa un lugar en la rica agenda cultural de la ciudad y de la provincia.
Y cumple con un doble objetivo básico: constituirse como referencia para los propios hacedores de literatura de la región y, a la vez, plantarse en el mapa de los festivales de literatura del mundo. En esa construcción estamos.
Homenajes
Como todos los años, el Festival Internacional de Literatura de Santa Fe rendirá homenaje a escritores que ayudan con su obra a posicionar a la capital provincial como una referencia. Este año esos homenajes recaen en dos mujeres: la escritora y también artista plástica Zulma Molaro; y en la escritora y profesora de Letras María Beatriz Bolsi.
Se recordará en cada jornada a escritores que fallecieron recientemente (pero nos dejan sus obras y su legado): Adriana Crolla, Belkis Larcher, Norma Segades.
Oteriño
Uno de los puntos altos de este festival, sin dudas, es la presencia en Santa Fe, del poeta platense (radicado en Mar del Plata), Rafael Felipe Oteriño, prestigioso escritor que también es el actual presidente de la Academia Argentina de Letras.
Es la primera vez que Oteriño viene a Santa Fe. Disertará el sábado 10, a las 11, en el auditorio de San Luis 2854, para referirse a "Los recorridos secretos de la poesía". Y luego, por la tarde, leerá poemas en Casa de la Cultura, a partir de las 17.30. Una muy buena oportunidad para escuchar a uno de los más importantes autores de nuestra lengua.
Las peñas nocturnas arrancan con ¡milonga!
Este año, las lecturas nocturnas, una suerte de peñas literarias para prolongar la reunión de manera menos formal, comienzan también el jueves 8, de 21 a 24, en la sala ubicada en Rivadavia y Tucumán.
Allí, en la primera hora y como una continuidad de la actividad de baile que el gremio sostiene todos los jueves, la milonga estará presente para disfrute propio y de quienes nos visitan. La actividad que comanda Laura Lare, entonces, abre la jornada para dar paso luego a lecturas con micrófono libre y la participación de otros artistas.
El viernes 9, siempre de 21 a 24, también en Upcn, habrá lecturas a micrófono libre y música con la participación de Hugo Sánchez y Cami Acosta. También participa el trío Tamborivoz, integrado por el músico y escritor Fabián Pinnola y por Nadia Hechim y Valentina Espinoza.
El sábado 10, la peña literaria se traslada a la Asociación Cultural El Puente (1ero de Mayo 3349) y además de música vienen delegaciones de otros lugares y festivales literarios, entre ellos Verbena Alucinada, de Las Parejas, proyecto que anima el escritor Raúl Feroglio y los músicos Patricio Hermann y Jonas Pedraza, donde confluyen literatura y música.
Leerán sus trabajos, también en la peña del sábado, un nutrido grupo de escritores de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que integran la AEN (Asociación de Escritores Nicoleños). Vienen Luciano Arias, Luis Garavaglia, Silvia Matheu, Pablo Balbis e Ignacio Villanueva.
Es otro objetivo del FILSF tender puentes y estrechar lazos con otros festivales y agrupaciones de escritores.