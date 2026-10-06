Propósito bien definido

Un intercambio que nos enriquece a todos

La tercera edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF) tendrá lugar del 8 al 11 de octubre en la Casa de la Cultura, con la visita de Rafael Felipe Oteriño. El encuentro reúne a autores locales, de distintas provincias y del exterior en escuelas y centros culturales de la capital con entrada libre y gratuita.