Está en marcha el Tercer Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), sobre el cual quiero acercar algunas cuestiones que hicieron y hacen posible el mismo, con un propósito bien definido.
Un intercambio que nos enriquece a todos
La tercera edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF) tendrá lugar del 8 al 11 de octubre en la Casa de la Cultura, con la visita de Rafael Felipe Oteriño. El encuentro reúne a autores locales, de distintas provincias y del exterior en escuelas y centros culturales de la capital con entrada libre y gratuita.
Desde el lunes 28 de septiembre, diversos escritores convocados asisten a escuelas dentro del distrito de la capital santafesina. Asistencia pautada con las autoridades de las instituciones escolares y con una declaración de interés por parte del Ministerio pertinente.
Luego, a partir del jueves 8 de octubre, hasta el domingo 11, estaremos escuchando a escritores en diversas mesas de lectura ya pautadas. El horario será de 16 a 20. Abriremos estas jornadas en la Casa de la Cultura y cerraremos el evento en el Salón Blanco de Centro Español de Santa Fe.
Al ser internacional, vendrán a la ciudad capital escritores de otras latitudes de nuestra amplia y vasta América. Ese propósito estuvo desde el comienzo de estos festivales. Y sigue estando como prioritario. ¿Por qué? Porque en el intercambio nos enriquecemos todos.
Conocer lo que mueve a la escritura en México, Colombia o Chile no es menor, ya que tenemos una base similar: hemos sido colonia de la corona española, tenemos un lenguaje común, tenemos aspiraciones, como pueblos, similares y tenemos esa característica de recorrer miles de kilómetros y seguir diciendo "Buen día" o "Bienvenidos" y entendernos.
Otro propósito es convocar a escritores de todas las localidades posibles de nuestra provincia; es reconocernos en nuestro hacer en un territorio marcado por la inmigración y por comunidades que habitaron este suelo desde siempre. La literatura arriba a historias que no están en libros de historia oficial.
Arriba, a través de su narración o de su poesía, a aspectos no menores y que hicieron posible que ocurriesen determinadas acciones. Y no nos hemos olvidado de otras provincias. Ellos también participan. Y la razón es similar a lo ya dicho.
El propósito mayor es dejar sentadas las bases para que el Festival continúe más allá de quienes comenzaron a convocarlo. La ciudad de Santa Fe es la capital provincial y consideramos que no sólo es la capital política sino, y además, la capital cultural.
Se realizan, desde hace tiempo, festivales y encuentros de música, de literatura académica, de cine, de artes plásticas y también de escritores y poetas. Siempre bienvenidos porque en cada uno de ellos está presente el esfuerzo personal y el trabajo grupal que lo hace posible.
Por último, la Comisión Organizadora del Festival está dando a conocer por estas horas el cronograma completo de las actividades; habrá música en cada jornada; y también, trasnoche con micrófono abierto y buena música en UPCN (el jueves 8 y viernes 9) y en el local de "El Puente" (el sábado 10).
Y tendremos una visita importante: Rafael Felipe Oteriño, poeta y presidente de la Academia Argentina de Letras. Dará una charla en el Auditorio de ATE el sábado 10, a las 11; para leer luego, a las 17.30 en Casa de la Cultura. Todo aquel que esté interesado y quiera asistir, será siempre bienvenido. La entrada es libre y gratuita.