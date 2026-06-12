Hoy viernes 12 a las 18, en el Centro Español (San Martin 2219) de nuestra Ciudad de Santa Fe, se realizará un acto conmemorativo de la historia de Sade, como nació y quiénes formaron parte desde su fundación como filial y su posterior desarrollo hasta la actualidad.
La Sade Santa Fe festeja su 50° aniversario
La filial local de la sociedad argentina de escritores realizará un acto conmemorativo de la efeméride, declarada de interés por ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Honorable Consejo Municipal. Habrá un brindis de camaradería, música en vivo y reconocimientos a personas destacadas.
Se proyectarán imágenes y se expondrá su recorrido en torno a sus actores principales y promotores de la trayectoria institucional.
Se otorgarán reconocimientos a personas destacadas por su labor y compromiso con la institución. Además se hará entrega de Antologías Literarias 2026. Habrá un brindis de camaradería y música en vivo de cierre.
Se espera una gran convocatoria de los socios, amigos de la institución y público en general interesado. La invitación es abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita. Invitan: Comisión Directiva SADE Santa Fe y Centro Español.