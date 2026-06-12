Hoy viernes, a las 18

La Sade Santa Fe festeja su 50° aniversario

La filial local de la sociedad argentina de escritores realizará un acto conmemorativo de la efeméride, declarada de interés por ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Honorable Consejo Municipal. Habrá un brindis de camaradería, música en vivo y reconocimientos a personas destacadas.