#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Hoy viernes, a las 18

La Sade Santa Fe festeja su 50° aniversario

La filial local de la sociedad argentina de escritores realizará un acto conmemorativo de la efeméride, declarada de interés por ambas Cámaras del Poder Legislativo y del Honorable Consejo Municipal. Habrá un brindis de camaradería, música en vivo y reconocimientos a personas destacadas.

Oscar Agú, presidente de la Filial Santa Fe, inaugurando un café literario de la institución. Foto: Gentileza Sade Santa FeOscar Agú, presidente de la Filial Santa Fe, inaugurando un café literario de la institución. Foto: Gentileza Sade Santa Fe
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Hoy viernes 12 a las 18, en el Centro Español (San Martin 2219) de nuestra Ciudad de Santa Fe, se realizará un acto conmemorativo de la historia de Sade, como nació y quiénes formaron parte desde su fundación como filial y su posterior desarrollo hasta la actualidad.

Se proyectarán imágenes y se expondrá su recorrido en torno a sus actores principales y promotores de la trayectoria institucional.

Se otorgarán reconocimientos a personas destacadas por su labor y compromiso con la institución. Además se hará entrega de Antologías Literarias 2026. Habrá un brindis de camaradería y música en vivo de cierre.

Se espera una gran convocatoria de los socios, amigos de la institución y público en general interesado. La invitación es abierta a toda la comunidad con entrada libre y gratuita. Invitan: Comisión Directiva SADE Santa Fe y Centro Español.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

#TEMAS:
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro