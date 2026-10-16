Con los ecos del Harlem Festival todavía resonando, Santa Fe se apresta a otro fin de semana intenso en términos culturales, con la presencia de nombres propios de la música argentina, propuestas teatrales de distintos géneros y espectáculos para todos los públicos.
Rock, chamamé, teatro y títeres: cuáles son los espectáculos que se presentan en Santa Fe el fin de semana
Axel, Elena Roger, Hilda Lizarazu, Los de Imaguaré y Cadena Perpetua son parte de una programación que también incluye obras teatrales, música en vivo, propuestas para las infancias y espectáculos callejeros. Una guía para organizar las salidas del viernes 16 al domingo 18 de octubre.
Axel, Elena Roger e Hilda Lizarazu serán algunos de los artistas destacados de una programación que también tendrá a Cadena Perpetua y Los de Imaguaré. A la música se sumarán obras como "El Debate" y "Bebé Reno", ideales para mirar la realidad desde distintas perspectivas.
La cartelera incluirá, además, teatro callejero, títeres, electropop y divulgación científica. En las líneas que siguen, una guía para recorrer la oferta cultural santafesina durante los días del fin de semana.
Viernes 16 de octubre
"Problema 1" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
¿Qué es la matemática? Si está en cualquier lugar, entonces ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver con la belleza? De eso se trata Problema 1, una obra teatral de divulgación científica que combina humor, música y entusiasmo para guiar al público por la historia de la matemática. Con Teo López Puccio.
"Bebé Reno" a las 21 en Luz y Fuerza
Una historia intensa y perturbadora sobre obsesión, vulnerabilidad, trauma y los límites que estamos dispuestos a cruzar. ¿Qué harías si un simple acto de compasión se convirtiera en tu peor pesadilla?
"El Debate" a las 21.30 en el Centro Cultural Roma
Es un documento teatral escrito y dirigido por Manuel González Gil que recrea el histórico y televisivo enfrentamiento de febrero de 1973 en el viejo Canal 11 entre los líderes sindicales José Ignacio Rucci y Agustín Tosco.
Cadena Perpetua a las 21 en Tribus
La banda regresa a Tribus con su gira “El Club De Los Parecidos”. Ese es el concepto y nombre oficial del Tour 2026 del grupo de punk rock argentino. La gira nacional marca el regreso del grupo a la ruta tras un año dedicado enteramente a festejar sus 35 años de trayectoria.
Agrupación Coral Cantares a las 20.30 en San Luis 2854
El ensamble presenta todo un repertorio de música latinoamericana con arreglos originales para coro, instrumentos y solistas. Del Guercio, Rada, Parra, Spinetta, García, Leguizamón, Varela, Gieco, Rodríguez, Fandermole, Taberniso, Castilla y otros son los referentes.
"Jinglero" a las 21 en El Solar de las Artes
El jinglero de La Fábrica de Gelatina y TVR vuelve con su unipersonal musical de humor político. Un repaso por sus mejores jingles que no te podes perder. Un espectáculo para reír, identificarse y participar de un divertido karaoke de jingles.
Enzocerobulto a las 21 en Demos
Desde Tucumán y con una identidad que lo posicionó como una de las voces más reconocibles del nuevo under argentino, llega a Santa Fe para presentar en vivo "De vuelta solo", su nuevo álbum.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
Sábado 17 de octubre
Axel a las 21 en HUB
El cantautor argentino llega a Santa Fe con su nueva gira “Así Vivir Tour”. Será la presentación oficial de las canciones de su último álbum, “Vuelve”, además de incluir todos sus clásicos que forman parte de su extensa historia musical.
Elena Roger a las 21 en el Teatro Municipal
En cada presentación, la reconocida artista, hará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las grandes voces de la música popular argentina.
Los de Imaguaré a las 21 en Luz y Fuerza
El grupo ícono del chamamé celebra 49 años de trayectoria con su gira de conciertos Rumbo Al Oro en 2026, invitando a vivir una noche a puro chamamé, con una propuesta que incluye las nuevas canciones y todos los clásicos.
"Ratones en la biblioteca" a las 18 en El Retablo
Un espectáculo con títeres de sombra, transparencias y guantes para grandes y chicos. A las 21 se presenta el Dúo Díaz Leveratto (piano y flauta traversa).
"Kakuy" a las 17 en el Paseo de las Tres Culturas
Máscara de Moño presenta su nuevo espectáculo de teatro callejero inspirado en la leyenda de Kakuy, el pájaro de canto triste que habita el noroeste argentino. Actúan: Julian Caronni, Oriana Ferrero, Matías Niizawa y Paz Pilotti.
Alquimia a las 21 en El Solar de las Artes
Es un grupo artístico que nos propone un recorrido por autores de Argentina, Latinoamérica y canciones propias para encontrarnos desde la danza, el movimiento y la música. Está conformado por Itatí Barrionuevo, Matías Marcipar, Juan Candioti y Carolina Condito.
Avalancha a las 21 en Demos
Una noche histórica a puro rock en español para cantar todos los clásicos, con la participación de músicos invitados, stand de ventas, exhibición de reliquias y colecciones especiales de la mítica banda, y mucho más.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
En un pequeño pueblo donde aparentemente nunca pasa nada, una situación cotidiana e insignificante desencadena una historia en la que casi nada es lo que parece.
CCP Club 360 On-Stage a las 20 en el Centro Cultural Provincial
El CCP se transforma en pista y el escenario se comparte. Desde Rosario llega Matilda, referente del electropop argentino. La propuesta local estará a cargo de Candela Fernández.
Tres shows, una noche al as 21 en Stanley
La velada reunirá a tres artistas que presentarán espectáculos con identidad propia, recorriendo distintos estilos y maneras de interpretar la música. Betina Gallo, Valeria Domínguez y Sole Estrubia.
Sentir Nacional a las 21 en Tribus
Homenaje a Ricardo Iorio y todos los clásicos de su trayectoria. A las 23.59 Día H, el homenaje mundial y anual dedicado a Héroes del Silencio, llega a Tribus con el show de Bendecida junto a la cantante Marcela Vanni.
"Tangos y Tangueados" a las 20.30 en Rivadavia 2871
Con Estela Álvarez en Voz, Pablo Ayala en dirección y guitarra, José Ayala en Contrabajo y Ariel Micol en Bandoneón.
"Resiliente" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina junto a su mujer Laura y su hija Valentina. En este nuevo suelo, la familia se embarcará en una aventura única: crear un espectáculo inolvidable.
Domingo 18 de octubre
Hilda Lizarazu a las 21 en Tribus
Es una de las voces femeninas más emblemáticas del rock argentino. Tras el éxito cosechado con su anterior proyecto de versiones líricas, la exlíder de Man Ray llega para ofrecer un recital colmado de clásicos que marcaron generaciones.
"La luna que te parió" a las 20 en Rivadavia 2871
"De Aries a Piscis, seis actores despliegan una serie de comportamientos a menudo destructivos", aseguran los hacedores de esta obra que en 2024 colmó 15 funciones salas de las ciudades de Rosario, Paraná y Santa Fe.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo LOA
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo, todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con gran sentido del humor y una historia conmovedora, es, ante todo, una invitación a construir una mirada luminosa de la vida.