Agenda cultural

Rock, chamamé, teatro y títeres: cuáles son los espectáculos que se presentan en Santa Fe el fin de semana

Axel, Elena Roger, Hilda Lizarazu, Los de Imaguaré y Cadena Perpetua son parte de una programación que también incluye obras teatrales, música en vivo, propuestas para las infancias y espectáculos callejeros. Una guía para organizar las salidas del viernes 16 al domingo 18 de octubre.