Los rumores eran ciertos

Babasónicos llega a Santa Fe

Tras largos días de run run en redes la noticia fue confirmada por Harlem Shows. Babasonicos se presenta en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión el viernes 19 de junio. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 12 a las 12 hs a través de www.harlem.com.ar.