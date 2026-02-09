Santa Fe amaneció empapelada con frases de Babasónicos y crece la expectativa por un anuncio
Una cuidada campaña de afiches sin firma sorprendió a los santafesinos este domingo. Con el respaldo de Harlem en redes, se espera que este martes 10 se confirme el regreso de la banda a un escenario local.
Las calles de Santa Fe amanecieron empapeladas este domingo con frases icónicas de Babasónicosy, como era de esperarse, las redes no tardaron en encenderse. Desde temprano, afiches con versos de canciones como Irresponsables, Como eran las cosas o Los Calientes comenzaron a aparecer en carteles por toda la ciudad, disparando una sola pregunta: ¿vuelve Babasónicos a la ciudad?
Afiches con frases de Babasónicos aparecieron en distintos puntos de la ciudad.
La acción, tan misteriosa como efectiva, sembró expectativa entre fans y curiosos, que rápidamente compartieron fotos y teorías en redes sociales. Sin logos, sin fechas y sin anuncios oficiales, el mensaje parece claro: algo se está gestando.
A este clima de misterio se sumó un video publicado por la productora Harlem, donde anticiparon que este martes habrá un anuncio importante, alimentando aún más las sospechas sobre una posible llegada de la banda a Santa Fe. ¿Será?
La acción en la vía pública se viralizó rápidamente y generó expectativa entre fans.
Con una trayectoria que atraviesa generaciones y un presente artístico más vigente que nunca, Babasónicos sigue demostrando que sabe cómo generar conversación y deseo alrededor de su música. Por ahora, solo quedan pistas pegadas en la vía pública y una ciudad atenta a lo que podría ser una próxima visita de una de las bandas más influyentes del rock argentino.