El 1 de diciembre, en el Movistar Arena

Babymetal prepara su llegada a la Argentina

La aclamada banda japonesa conquista el mundo con su innovadora propuesta artística y talento vocal. En el marco de su “Babymetal World Tour” recorrieron múltiples destinos de europa y palpitan su llegada de sus conciertos magnéticos a Norteamérica y Latinoamérica con más de 20 fechas confirmadas.