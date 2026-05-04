El próximo jueves 7 de mayo, a las 20.30, la Sala Mayor del Teatro Municipal será el escenario de “Sin fronteras”, un nuevo concierto de la Banda Sinfónica Municipal. Bajo la batuta del maestro Silvio Viegas (titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe) como director invitado, el organismo local propone un recorrido sonoro que reivindica el refinamiento sinfónico de los instrumentos de viento y percusión.
"Sin fronteras": un viaje musical desde el folclore británico hasta Broadway
Bajo la batuta del maestro Silvio Viegas como director invitado, el organismo local propone un recorrido sonoro que reivindica el refinamiento sinfónico de los instrumentos de viento y percusión.
La presentación se realizará con entrada gratuita. Los interesados podrán retirar los tickets previamente en la boletería del Teatro Municipal desde el 4 de mayo, de martes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20.
La propuesta invita a explorar las múltiples identidades de la música del siglo XX, demostrando cómo grandes compositores elevaron la tradición de las bandas a la complejidad de las grandes orquestas.
Un programa de contrastes
El repertorio seleccionado para esta velada transita por paisajes sonoros diversos: desde la elegancia y el pulso rítmico de la “Overture Candide” de Leonard Bernstein -un ícono de la energía de Broadway- hasta la profundidad de las raíces populares británicas con piezas como “Lincolnshire Posy” y “Molly on the Shore” de Percy Grainger.
El programa se completa con la majestuosidad de la “Toccata Marziale” de Ralph Vaughan Williams y la obra “Orient et Occident” de Camille Saint-Saëns, una pieza que dialoga entre las estéticas de distintas latitudes.