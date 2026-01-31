Sorprendente parecido

La "Beatlemanía" vuelve al cine: se filtran las primeras imágenes de la ambiciosa tetralogía de Sam Mendes

El proyecto que contará la historia de los "Fab Four" desde la mirada de cada integrante ya tiene sus primeras postales oficiales. Con Paul Mescal y Joseph Quinn a la cabeza, las redes estallaron ante el asombroso parecido de los protagonistas en la piel de las leyendas de Liverpool.