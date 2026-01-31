La "Beatlemanía" vuelve al cine: se filtran las primeras imágenes de la ambiciosa tetralogía de Sam Mendes
El proyecto que contará la historia de los "Fab Four" desde la mirada de cada integrante ya tiene sus primeras postales oficiales. Con Paul Mescal y Joseph Quinn a la cabeza, las redes estallaron ante el asombroso parecido de los protagonistas en la piel de las leyendas de Liverpool.
Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan, y Harris Dickinson en CinemaCon 2025. AP Photo
El mundo del cine y la música se detuvo este sábado 31 de enero de 2026. Tras meses de absoluto hermetismo, finalmente salieron a la luz las primeras imágenes oficiales de "The Beatles", el megaproyecto cinematográfico dirigido por el oscarizado Sam Mendes.
No se trata de una biopic convencional: son cuatro películas distintas, cada una narrada desde el punto de vista de John, Paul, George y Ringo, que prometen cruzarse en una experiencia narrativa sin precedentes en la historia del séptimo arte.
Las capturas filtradas muestran recreaciones meticulosas de la época dorada de la banda, con una dirección de arte que nos transporta de inmediato a los pasillos de Abbey Road y al mítico Cavern Club.
Tras meses de absoluto hermetismo, finalmente salieron a la luz las primeras imágenes oficiales de "The Beatles".
Un elenco que sorprende por su parecido
La gran incógnita para los fanáticos era cómo lucirían los actores elegidos para encarnar a figuras que son parte del ADN cultural global. Según las imágenes difundidas hoy, la caracterización ha logrado un realismo impactante:
Paul Mescal (Paul McCartney): El actor del momento aparece con el icónico bajo Hofner, capturando esa mezcla de carisma y sensibilidad que definía a "Macca".
Harris Dickinson (John Lennon): Su imagen como el Lennon de finales de los 60, con las gafas redondas y el aura rebelde, es —según los especialistas— "perturbadoramente precisa".
Joseph Quinn (George Harrison): Se lo ve en una de las fotos con una caracterización inspirada en los últimos años del grupo, logrando transmitir esa espiritualidad mística del guitarrista.
Barry Keoghan (Ringo Starr): El actor irlandés aparece tras la batería, reflejando el humor y el alma que siempre definieron al ritmo de la banda.
Paul Mescal como Paul McCartney; Harris Dickinson como John Lennon.
"Pellizcándonos por estar aquí"
El desafío de Sam Mendes no es menor. El director de 1917 ha propuesto un esquema de estreno simultáneo previsto para abril de 2028. La idea es que las historias se complementen, permitiendo al espectador ver cómo un mismo evento fue vivido de manera diferente por cada uno de los músicos.
"Todavía queda bastante para terminar; ese es mi trabajo durante todo 2026", dijo recientemente Paul Mescal en diálogo con Variety, confirmando que el rodaje sigue a paso firme. Por su parte, Barry Keoghan confesó que tanto él como sus compañeros de reparto están "pellizcándose" por formar parte de semejante hito cinematográfico.
Barry Keoghan como Ringo Starr; Joseph Quinn como George Harrison.
El sello de aprobación y el reparto estelar
Lo que distingue a este proyecto es que cuenta con el apoyo total de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison. Esto no solo garantiza el uso del catálogo musical original, sino una fidelidad histórica pocas veces vista.
Además de los cuatro protagonistas, el reparto de apoyo es de lujo: Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney, Anna Sawai será Yoko Ono y James Norton asumirá el rol del mánager Brian Epstein.