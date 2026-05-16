La superestrella global Becky G presenta su nuevo single “Epa” por RCA Records, ya disponible junto a su video musical oficial, tras semanas adelantando el tema en redes sociales y despertando la emoción de sus fans. Impulsada por un hook pegajoso y coros irresistibles, “Epa” demuestra la facilidad con la que Becky navega entre el español y el inglés con una energía fresca, divertida y totalmente auténtica. El tema abre la puerta a una Becky renovada: más libre, sensual y lista para el verano.
Becky G lanzó su nuevo single "Epa"
Tras semanas adelantando el tema en redes sociales y despertando la emoción de sus fans, el sencillo abre la puerta a una Becky renovada: más libre, sensual y lista para el verano.
Dirigido por la dominicana Olivia De Camps y grabado en El Mercadito, el videoclip cuenta con la participación especial de la drag queen Valentina y transforma un espacio comunitario cotidiano en una vibrante celebración de la música, el baile y la conexión. Inspirado en referencias de la cultura mexicana, el visual mezcla la coreografía de alta intensidad de Tyrik J Patterson con momentos espontáneos de alegría que van creciendo a medida que más personas se unen a Becky G para bailar a lo largo del video. Bajo la idea de que la música, el arte y la celebración pueden transformar lo cotidiano, el video crea un universo abierto, vibrante y lleno de vida.
El mes pasado, Becky recibió el Premio Impacto Global en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, reconocimiento que celebra su capacidad de conectar con audiencias alrededor del mundo. Durante la gala, también rindió homenaje a Selena con una presentación especial de “Dreaming of You”.
Recientemente, Becky también apareció en las portadas de Billboard y Billboard Español. Sobre el escenario, acompañó a Karol G durante los dos fines de semana de Coachella 2026 para interpretar por sorpresa su éxito global “Mamiii”.
Figura global
Becky G es una superestrella global multiplatino que ha dedicado la última década a dar forma al sonido y la cultura del pop contemporáneo más allá de los idiomas y las fronteras. La cantante, compositora, empresaria y activista, seis veces nominada a los Latin Grammy y nominada al Óscar, ha acumulado más de 28 mil millones de reproducciones a nivel mundial a lo largo de su carrera, creando un catálogo de éxitos que han marcado una etapa y convirtiéndose en una de las voces más reconocida de su generación.
Su influencia se extiende mucho más allá de la música, ganándose premios como American Music Awards, Latin American Music Awards, E! People’s Choice Awards y un Billboard Music Award, mientras que su valiente defensa de la representación y la comunidad la ha convertido en una voz líder en la cultura, tanto dentro como fuera del escenario.
En reconocimiento a su creciente impacto global, Becky fue incluida en la lista TIME100 Next en 2025, que honra a los líderes emergentes que están dando forma al futuro en todas las industrias. En 2024, ofreció una poderosa interpretación en vivo de su canción nominada al Óscar “The Fire Inside” en la ceremonia de los Premios de la Academia.
Becky, una artista que nunca se limita a un solo camino, sigue evolucionando creativamente sin perder la conexión con sus raíces. Su reconocido álbum “Esquinas” rindió homenaje a su herencia mexico-estadounidense a través de los sonidos de la música regional mexicana, acumulando más de 987 millones de reproducciones, debutando en puesto número 3 de la lista de álbumes regionales mexicanos de Billboard y entrando en el Top 10 de la lista de álbumes latinos.
El sencillo más destacado del proyecto, “Por el contrario”, lideró las listas de música regional mexicana de Billboard y obtuvo una nominación a los Latin Grammy. A continuación, lanzó “Encuentros”, un capítulo más íntimo que explora la identidad, el amor y la vulnerabilidad, mientras amplía su universo sonoro.
El álbum debutó en el puesto número 7 de la lista de álbumes latinos y en el número 25 de todos los géneros en Apple Music, lo que la llevó a su gira Casa Gómez: Otro Capítulo Tour, que recorrió los Estados Unidos y marcó sus primeros conciertos con entradas agotadas en estadios.
También protagonizó uno de los momentos más destacados de los American Music Awards, interpretando su sencillo “Qué haces” con Manuel Turizo, y se subió al escenario principal del Coachella Valley Music and Arts Festival, consolidando aún más su estatus como artista en vivo a nivel global.