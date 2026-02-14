Se viene una noche de Big Bands de jazz

El jueves 19 de febrero, el Centro Cultural Provincial será escenario de un concierto único con la participación de dos Big Bands de la región y una agrupación internacional llegada desde Suiza.
Será el jueves 19 de febrero a las 20 con La Brava Orquesta, Santa Fe Jazz Campus Big Band y la suiza Alex Ruedi Big Band, en una velada de clásicos y obras de grandes referentes del jazz.
La Fundación Arte Viva y La Brava Producciones anuncian la realización del concierto "Noche de Big Bands de Jazz", una propuesta musical de alto nivel que se realizará el jueves 19 de febrero, a las 20.
El evento reunirá a formaciones del género: La Brava Orquesta, fundada por el trompetista Pepi Dallo, la Santa Fe Jazz Campus Big Band, integrada por estudiantes del proyecto educativo que lleva ese nombre, y la Alex Ruedi Big Band, agrupación proveniente de Suiza, que realiza una gira por distintos escenarios de Argentina.
La presencia de la Alex Ruedi Big Band, dirigida por el músico suizo Alex Ruedi, convierte a esta noche en una cita imperdible para el público local, ya que se trata de una formación internacional de amplia trayectoria que eligió a Santa Fe como una de sus paradas en esta gira.
Por su parte, La Brava Orquesta interpretará obras de Kenny Wheeler, bajo la dirección del arreglador, compositor y director Alan Platcha, mientras que la Santa Fe Jazz Campus Big Band ofrecerá un repertorio de clásicos del jazz, con la dirección del maestro Pedro Casis.