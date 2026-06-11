En el marco del programa global de Spotify que invita a artistas a reinterpretar su repertorio en un formato íntimo, conceptual y especialmente curado, Blair presenta su esperada Session, dirigida artísticamente por Marilina Bertoldi y audiovisualmente por Dana Campanello.
Blair y su Spotify Session, con dirección de Marilina Bertoldi y Dana Campanello
La reconocida como “Mejor Nueva Artista” por los prestigiosos Premios Gardel, reinterpreta su álbum “Bar Scorpios” y rinde homenaje a Soda Stereo con una reversión de “Entre Caníbales”, junto a un cuarteto de cuerdas.
Mundo íntimo
En esta ocasión, Blair profundiza el universo de “Bar Scorpios” y propone una lectura que amplía su narrativa. A nivel estético, se percibe una clara continuidad con el imaginario del disco, pero esta sesión introduce un giro: allí donde su personaje parecía habitar la espera -como una novia suspendida en el tiempo-, aquí esa promesa no se concreta.
En ese quiebre, la sesión no sólo reinterpreta el material existente, sino que también abre una nueva puerta conceptual que anticipa el camino hacia su próximo proyecto. A lo largo de los temas, la artista interpreta canciones como “Rabia al corazón”, “Hombre roto” y “Nunca lo van a entender”, llevándolas a un terreno sonoro más crudo y expresivo.
La dirección artística estuvo a cargo de Marilina Bertoldi, quien aporta una mirada potente y contemporánea, mientras que la dirección audiovisual fue realizada por Dana Campanello, reforzando el carácter conceptual y cinematográfico de la pieza.
Homenaje
Como punto destacado, Blair sorprende con una reinterpretación de “Entre caníbales”, clásico del rock nacional, presentada en una versión completamente renovada junto a un cuarteto de cuerdas, que aporta dramatismo y una sensibilidad única.
Con esta Spotify Session, Blair no solo reafirma su identidad artística, sino que también expande los límites de su obra, proponiendo un diálogo entre lo visceral, lo sofisticado y lo performático.
Su próxima presentación, que será la despedida de su álbum “Bar Scorpios”, es el 18 de septiembre en Deseo, y los últimos tickets se encuentran disponibles únicamente a través de Enigma Tickets.