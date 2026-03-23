Ca7riel & Paco Amoroso regresan con el Free Spirits World Tour

Este regreso a Buenos Aires marca un nuevo punto de inflexión en su carrera. Es el comienzo de una nueva etapa. Un punto de partida que los encuentra en su momento más expansivo, llevando su universo creativo a una escala global.
Luego del lanzamiento de “Free Spirits”, su nuevo y ambicioso álbum, el dúo argentino anuncia su regreso con un show en el Movistar Arena el 14 de mayo, que marcará el inicio de una gira mundial por Latinoamérica, Norteamérica y Europa.
Este regreso a Buenos Aires marca un nuevo punto de inflexión en su carrera. Es el comienzo de una nueva etapa. Un punto de partida que los encuentra en su momento más expansivo, llevando su universo creativo a una escala global.
Con producción de DF Entertainment, Ca7riel & Paco Amoroso abrirán en Buenos Aires el recorrido de una gira que los llevará por algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, incluyendo Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena de Madrid.
En Argentina, además, el tour tendrá paradas en distintas ciudades del país: el 17 de mayo en Metropolitano (Rosario), el 21 en la Plaza de la Música (Córdoba) y el 24 de mayo en Arena Maipú (Mendoza).
Con “Free Spirits”, Ca7riel & Paco Amoroso llevan su ya inconfundible cruce de trap, rock y pop a un territorio más amplio, más afilado y emocionalmente más expuesto, sin perder la irreverencia, la energía y la impronta performática que los define.
El álbum llegó acompañado de un cortometraje que introduce el universo del Free Spirits Center, un retiro ficticio creado por Sting que funciona como eje conceptual del proyecto.
A lo largo de esta obra, el dúo -junto a invitados como Sting, Jack Black, Fred Again y Anderson .Paak- atraviesa experiencias que combinan absurdo, introspección y transformación personal, en un relato tan impredecible como revelador.
Pero lo de Ca7riel & Paco Amoroso nunca se limita a la música. Su propuesta se expande hacia la moda, la performance y el universo digital, construyendo una identidad que trasciende formatos y redefine los límites del espectáculo en vivo.
Las entradas para este nuevo capítulo del Free Spirits World Tour estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo en preventa, mientras que la venta general en Argentina comenzará el viernes 27 de marzo a las 10, exclusivamente a través de www.ca7rielypacoamoroso.com.
Con este tour, los artistas argentinos toman el impulso del Papota Tour y lo llevan a una nueva dimensión, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más potentes y disruptivos de la música actual.
14/5 - Buenos Aires, Argentina: Movistar Arena
17/5 - Rosario, Argentina: Metropolitano Rosario
21/5 - Córdoba, Argentina: Plaza de la Música
24/5 - Mendoza, Argentina: Arena Maipú
8/11 - San Juan, Puerto Rico: Coliseo de Puerto Rico
18/11 - São Paulo, Brasil: Espaço Unimed
20/11 - Río de Janeiro, Brasil: Vivo Rio
23/11 - Santiago, Chile: Movistar Arena
27/11 - Lima, Perú: Costa 21