Con shows en Rosario, Córdoba y Mendoza

Ca7riel & Paco Amoroso regresan con el Free Spirits World Tour

Luego del lanzamiento de “Free Spirits”, su nuevo y ambicioso álbum, el dúo argentino anuncia su regreso con un show en el Movistar Arena el 14 de mayo, que marcará el inicio de una gira mundial por Latinoamérica, Norteamérica y Europa.