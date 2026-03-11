Colaboración internacional confirmada

Jack Black se une a Ca7riel y Paco Amoroso en su nueva canción "Goo Goo Ga Ga"

Tras el éxito de su colaboración con Sting, el dúo argentino vuelve a sacudir la escena mundial al anunciar un nuevo sencillo junto a la estrella de Hollywood y líder de Tenacious D.