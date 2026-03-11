Jack Black se une a Ca7riel y Paco Amoroso en su nueva canción "Goo Goo Ga Ga"

El dúo más disruptivo de la escena argentina actual, Ca7riel y Paco Amoroso, no deja de romper el tablero internacional. Tras el impacto global de su reciente colaboración con Sting, los artistas confirmaron este miércoles que su próximo sencillo, titulado “Goo Goo Ga Ga”, contará con la participación estelar del actor y músico estadounidense Jack Black.
La noticia, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, fue presentada a través de un video conceptual cargado de estética futurista. En las imágenes, que forman parte del universo visual del "Free Spirits Wellness Center", se puede ver al protagonista de School of Rock saliendo de una cápsula de última generación para darle una bienvenida mística a los músicos argentinos.
Un cruce bizarro y genial
La colaboración con Jack Black no es un hecho aislado, sino que materializa un deseo que Ca7riel había expresado públicamente en diversas ocasiones debido a su fanatismo por el actor. El estreno de la canción está pactado para este jueves 12 de marzo y ya se perfila como uno de los eventos culturales más comentados del año por su carácter inesperado y su potencial visual.
Se especula que Black no solo aportará su característica energía cómica en el videoclip, sino que también sumará su potente voz, recordando sus mejores épocas al frente de la banda Tenacious D. La propuesta parece seguir la línea de "Goo Goo Ga Ga", un título que sugiere un retorno a los orígenes y a la simplicidad del juego, conceptos que atraviesan esta nueva etapa artística del dúo.
Estrenarán este jueves el sencillo llamado "Goo Goo Ga Ga".
El camino hacia "Free Spirits"
Este lanzamiento marca el pulso de la nueva era de "bienestar" que atraviesan los artistas. Luego de un periodo de transformación personal y de obtener cinco Latin Grammy el año pasado, Ca7riel y Paco Amoroso decidieron dar un giro radical a su carrera.
Bajo la mentoría de Sting, el dúo se enfocó en un proceso de sanación y creatividad que servirá de columna vertebral para su próximo disco, "Free Spirits", que verá la luz el 19 de marzo.
La propuesta actual deja atrás los excesos para centrarse en la salud emocional y la autenticidad, elementos que se reflejan tanto en su música como en la narrativa del "Wellness Center" ficticio que sirve de refugio para estas colaboraciones de alto perfil.
Ca7riel y Paco Amoroso han consolidado su posición como embajadores de la música urbana y alternativa.
De Argentina al mundo
Con presentaciones recientes en programas icónicos como el de Jimmy Fallon y su consagrada sesión en el Tiny Desk de la NPR, Ca7riel y Paco Amoroso han consolidado su posición como embajadores de la música urbana y alternativa argentina.
La incorporación de figuras de la talla de Sting y Jack Black a su proyecto no hace más que ratificar que el dúo ya juega en las ligas mayores del entretenimiento global.