Charly García y Sting: un encuentro "In the City"

Se trata de una reversión de la canción “In the City That Never Sleeps”, originalmente publicada por el ícono nacional en su álbum “Kill Gil” (2010), de la mano de ex The Police y su guitarrista argentino-estadounidense Dominic Miller. La idea comenzó en la reunión que mantuvieron en febrero de este año.