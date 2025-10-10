Charly García y Sting: un encuentro "In the City"

Se trata de una reversión de la canción “In the City That Never Sleeps”, originalmente publicada por el ícono nacional en su álbum “Kill Gil” (2010), de la mano de ex The Police y su guitarrista argentino-estadounidense Dominic Miller. La idea comenzó en la reunión que mantuvieron en febrero de este año.
Charly al micrófono y andando en taxi, como así también Sting, y Miller tocando en el subte, en el videoclip dirigido por Belén Asad. Fotos: Captura de pantalla
La historia de la música popular acaba de sumar un capítulo inesperado y emocionante: Charly García y Sting, dos leyendas de universos distintos, se unieron en una colaboración que trasciende fronteras, generaciones y estilos. El resultado es “In the City”, una reversión de la canción “In the City That Never Sleeps”, originalmente publicada por García en su álbum “Kill Gil” (2010), ahora reimaginada con la voz del ex líder de The Police.
Una ciudad, dos voces
“In the City” es una oda a la vida urbana, a ese caos que puede ser refugio, hogar y escenario de libertad. La letra, íntegramente en inglés, describe una ciudad que nunca duerme, donde todo puede hacerse “a mi manera”, y donde la soledad convive con la posibilidad de encontrarse. La voz de Charly, profunda y cavernosa, se entrelaza con la textura cálida y elegante de Sting, quien aporta su sello inconfundible en el estribillo.
La canción no solo une estilos -el rock urbano y melódico del García de los últimos con la sofisticación de dandy británicp de Sting- sino también geografías: Buenos Aires y Nueva York se funden en el videoclip dirigido por Belén Asad, donde ambos artistas recorren sus respectivas ciudades en taxis, mientras Dominic Miller, guitarrista argentino-británico de Sting, toca en un subte.
El origen de la colaboración
Aunque Charly y Sting se conocieron en 1988 durante la gira de Amnesty International, fue recién en febrero de 2025, durante la última visita del británico a Buenos Aires, que la idea de grabar juntos tomó forma. Miller invitó a García al show en el Movistar Arena, y en los camarines -junto a músicos como Alejandro Lerner- surgió la chispa creativa.
La producción fue un trabajo transcontinental: Charly grabó sus partes en los estudios Happy Together Music y Unísono, mientras que Sting y Miller lo hicieron en Permanent Waves Studios. La masterización estuvo a cargo de Ted Jensen, histórico ingeniero de sonido que trabajó en clásicos como Clics Modernos.
Charly expresó su emoción por la colaboración: “Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Me emocionó escucharlo en mi canción”. Sting, por su parte, respondió con igual entusiasmo: “Es un honor cantar con Charly. Fue fácil hacerlo con entusiasmo y desde el corazón. Las armonías que compartimos fueron un mensaje musical entre los dos”.
Un lanzamiento con espíritu clásico
“In the City” ya está disponible en todas las plataformas digitales y también se editará como vinilo simple, reafirmando el carácter atemporal de esta unión. Más que una canción, es un diálogo entre dos artistas que, desde sus respectivas ciudades y estilos, encontraron un punto de encuentro en la música.
Con esta colaboración, Charly García y Sting no solo celebran su amistad de décadas, sino que también demuestran que la música sigue siendo un puente poderoso entre culturas, lenguajes y generaciones. Una ciudad, dos voces, y una canción que ya forma parte de la historia.
