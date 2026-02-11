Ca7riel y Paco Amoroso anuncian un nuevo disco con la colaboración de Sting

El panorama musical argentino vuelve a demostrar que no tiene techos ni fronteras, aunque hace apenas unos meses el clima era de absoluta incertidumbre.
Lo que parecía el final de la dupla resultó ser el prólogo de su mayor hito: confirmaron el lanzamiento de "Free Spirits" para marzo de 2026 con la participación del legendario líder de The Police.
El panorama musical argentino vuelve a demostrar que no tiene techos ni fronteras, aunque hace apenas unos meses el clima era de absoluta incertidumbre.
En un movimiento que desdibuja los límites entre el trap, el rock y la performance conceptual, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron oficialmente su regreso a los estudios. Sin embargo, la noticia no reside solo en su vuelta, sino en el calibre de su nuevo aliado: el legendario Sting.
Este anuncio adquiere una dimensión especial si se recuerda que, a finales del año pasado, los artistas habían sacudido a su audiencia con un mensaje desalentador: anunciaban su retiro definitivo de la música. Durante semanas, las redes sociales se llenaron de teorías y lamentos de una generación que veía partir a sus referentes.
No obstante, lo que muchos sospecharon como una estrategia de marketing "guerrillera" terminó siendo el silencio necesario para gestar su obra más ambiciosa hasta la fecha.
La confirmación del nuevo álbum llegó a través de una pieza audiovisual donde el ex líder de The Police asume un rol casi místico, presentando "Free Spirits", el disco que verá la luz el 19 de marzo. La inclusión de Sting en este proyecto es mucho más que una colaboración comercial; es un puente generacional que valida el camino recorrido por Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero.
Para el dúo, trabajar con una figura de la talla de Sting representa una consagración internacional. Según lo que se pudo observar en el anticipo, el músico británico no solo aporta su voz, sino que se integra en una narrativa que juega con la ironía, el bienestar espiritual y la crítica a la industria.
Este vínculo parece haber nacido de la admiración mutua tras la viralización de sus presentaciones en vivo, donde la destreza instrumental de los argentinos sorprendió a la vieja guardia del rock mundial.
Este regreso triunfal no llega con las manos vacías. Semanas atrás, el dúo celebró la obtención del premio al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo en los Grammy 2026 por su disco "PAPOTA". Ese reconocimiento funcionó como el combustible necesario para desmentir cualquier rumor de separación y encarar esta nueva etapa que promete ser todavía más sofisticada.
"Free Spirits" se perfila como un álbum conceptual que explorará texturas sonoras más orgánicas. Por lo revelado hasta ahora, el disco se aleja un poco de la electrónica frenética de sus inicios para abrazar una musicalidad madura, aunque sin perder la irreverencia y el humor ácido que los define.
Aquel amague de retiro parece haber sido una metáfora de la muerte y el renacimiento artístico que proponen en este nuevo material.
Con una gira mundial en el horizonte y la expectativa por escuchar el primer sencillo junto a Sting, la Argentina se posiciona una vez más en el centro del radar musical. El próximo 19 de marzo no será simplemente un lanzamiento más; será la prueba de que, para estos "espíritus libres", el retiro nunca fue una opción, sino un respiro antes de dar el salto definitivo al olimpo del rock.