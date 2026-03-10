Bad Gyal eleva el juego con "Más Cara", su nuevo álbum
La cantante y compositora internacional Bad Gyal presenta su esperado segundo álbum de estudio, “Más Cara”, un proyecto profundamente personal que la artista define como su “dream playlist”: un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que siguen moldeando su identidad artística.
Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, el álbum fusiona géneros como reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros, construyendo un sonido que combina influencias clásicas del urbano con una mirada contemporánea y global.
Con créditos de coautoría en cada una de las canciones, el disco reconecta a Bad Gyal con las influencias que despertaron su voz creativa, mientras amplía los límites de la música urbana con tracks como “Un coro y ya :)”, “La iniciativa” y la canción que da nombre al proyecto, “Más Cara”.
“Más Cara” presenta a Bad Gyal como una figura que conecta la calle, la moda y la música urbana.
El álbum cuenta con la producción ejecutiva de Cromo X y reúne a productores de distintas escenas del urbano, junto a figuras clave del género como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, entre otros.
La portada del álbum, una mirada a su propia imagen. Foto: Gentileza Interscope Records
Imagen propia
A lo largo del proyecto, Bad Gyal reafirma su lugar dentro de la música urbana desde una perspectiva femenina propia, explorando temas como la confianza, la sensualidad y la autoexpresión, mientras navega entre la intimidad, el lujo y la actitud callejera que caracteriza su universo artístico.
“Más Cara” expresa el ADN de Bad Gyal: actitud urbana, estética propia y una visión femenina dentro del género.
El álbum de estudio también reúne a destacados colaboradores de la escena, entre ellos Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen, entre otros, integrando tanto referentes consolidados como nuevas voces del género.
Con este proyecto, Bad Gyal continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes y con mayor proyección internacional de la música urbana contemporánea.
Tracklist
1. Más Cara
2. Un Coro y ya :)
3. Te daré
4. Da me
5. Noticia de ayer
6. La iniciativa Ft. J Álvarez
7. Mi debili
8. De por vida
9. Fa$Hion Killa
10. Tic Tac (Hour Love) Ft. Maureen & 8belial
11. De to
12. Choque Ft. Chencho Corleone
13. Hoy te toca Ft. Jenny “La Sexy Voz”
14. Fuma
15. Perro Ft. Victor Mendivil
16. Fashion Girl Pt. 2 Ft. Jadiel El Incomparable
17. Muñeca Ft. De La Rose
18. Gatitas
19. Última noche Ft. Ozuna
Fusión de estilos
Bad Gyal irrumpió en la escena en 2016 y rápidamente llamó la atención por su fusión transgresora de música dance latina y caribeña, sus letras empoderadoras y una estética y estilo vanguardistas. Originaria de Barcelona, España , su música se convirtió en un fenómeno entre el público joven por su frescura y sensualidad. Esto consolidó su estatus como referente del género urbano, cautivando audiencias con un enfoque innovador y llevándola a colaborar con leyendas como Karol G, Rauw Alejandro, J. Balvin, Anitta, Ozuna, entre muchos otros.
La artista alcanzó fama de culto cuando lanzó de forma independiente en YouTube una versión de “Work” de Rihanna interpretada en catalán. Posteriormente publicó dos mixtapes (“Slow Wine”, 2016, y “Worldwide Angel”, 2018) y fue rápidamente descubierta y firmada por Universal Music Latino e Interscope Records.
Allí lanzó “Warm Up” (2021), un EP que debutó en el Top 10 del ranking global de álbumes de Spotify, con colaboraciones de Rauw Alejandro, Rema, Khea, Juanka y más, acumulando más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales.
Este impulso la llevó a ser reconocida como Mejor Artista Española en los MTV European Music Awards 2022 y a realizar shows con entradas agotadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid en 2023.
Apuesta
Tras ese hito, Bad Gyal lanzó uno de sus mayores éxitos crossover, “Chulo Pt. 2”, junto a Tokischa y Young Miko. Estos conciertos y el lanzamiento del single marcaron el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que comenzó a presentar las canciones que formarían parte de su álbum debut, “La Joia”.
El proyecto, compuesto por 15 canciones, incluye colaboraciones con Anitta, Tokischa, Young Miko, Myke Towers, Ñengo Flow y más. El álbum fusiona géneros urbanos con música dance latina y cuenta con producción de El Guincho, Scott Storch, Nely El Arma Secreta, entre otros. Alcanzó el primer puesto en los rankings de España y fue certificado Oro por la RIAA tanto en España como en Estados Unidos.
Una verdadera fuerza sobre el escenario, Bad Gyal ha agotado entradas en giras por múltiples continentes y ha protagonizado portadas de Vogue España, Highsnobiety y GQ España (donde fue nombrada “Mujer del Año”), además de recibir premios como “Mejor Artista Urbana” en los Los40 Music Awards del año pasado. Ex estudiante de moda, también se ha consolidado como un ícono de estilo gracias a su audacia y a sus vínculos con algunas de las casas más importantes de la industria, como Loewe, Rabanne, Valentino y Luar, entre otras.