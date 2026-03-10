Lanzamiento

Bad Gyal eleva el juego con "Más Cara", su nuevo álbum

La cantante y compositora internacional Bad Gyal presenta su esperado segundo álbum de estudio, “Más Cara”, un proyecto profundamente personal que la artista define como su “dream playlist”: un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que siguen moldeando su identidad artística.