La Camerata Rosario vuelve a presentarse en su ciudad con “Las 8 estaciones”, un concierto en el que propone una mixtura inigualable entre Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla y sus respectivas estaciones. Tras varios años de éxito en el país, este concierto contará con la participación especial del violín principal de la Metropolitan Opera de Nueva York: Jeremías Sergiani-Velázquez.
La Camerata Rosario presenta "Las 8 Estaciones" junto a un solista de la Met Opera
La formación de cuerdas vuelve a Rosario con la música de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla. En esta oportunidad contará con la participación especial del violinista solista Jeremías Sergiani-Velázquez, violín principal de la Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York.
El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de julio a las 21, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223). Entradas en venta en boletería del teatro y por Ticketek.
Sobre el concierto
En 1721, Antonio Vivaldi compuso en Italia las cuatro obras paradigmáticas de su carrera y, definitivamente, parte del repertorio más célebre de la historia de la música: Las Cuatro Estaciones. En este ciclo de conciertos para violín y orquesta, el compositor representó el paso del tiempo a través de paisajes sonoros naturales con un lenguaje programático innovador para su época.
Doscientos cincuenta años más tarde, y a un océano de distancia, Astor Piazzolla retomaría esa idea para resignificar las estaciones desde una sensibilidad profundamente argentina. Sus Estaciones Porteñas no sólo evocan los ciclos del tiempo y la naturaleza, sino también la intensidad emocional de la vida urbana y cotidiana en Buenos Aires.
El concierto único que propone la Camerata Rosario pone en evidencia un diálogo aún más profundo: en la obra de Piazzolla emergen, transformados y recontextualizados, fragmentos del universo musical de Vivaldi. No se trata sólo de dos compositores separados por siglos, sino de un cruce estético donde las huellas barrocas atraviesan el lenguaje contemporáneo del tango.
Bajo la dirección de Danisa Alesandroni y con Jeremías Sergiani-Velázquez como solista, la agrupación interpretará las ocho estaciones de manera intercalada, generando un contrapunto constante entre el viejo y el nuevo mundo; el norte y el sur; la tradición y la reinvención. El público podrá experimentar, en tiempo real, ese encuentro sonoro donde las referencias se reconocen, se tensionan y se transforman.
Danisa Alesandroni
Danisa Alesandroni es una destacada directora de orquesta argentina, reconocida por su interpretación musical única y su enfoque expresivo y claro en la dirección. Nacida en Rosario y actualmente radicada en la Ciudad de Buenos Aires, inició sus estudios musicales a temprana edad, especializándose en violín y piano.
En 2010 ingresó a la Licenciatura en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional del Litoral, donde estudió con Reinaldo Zemba y Manuel Marina, egresando en 2015 con la mención al Mejor Promedio.
Actualmente es maestranda de la Maestría en Dirección Orquestal del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), programa académico vinculado con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, que cursa desde 2026. A lo largo de su carrera, ha sido directora titular de importantes organismos estables como la Orquesta Académica de Rosario, la Banda Sinfónica de San Lorenzo, el Ensamble Kaparilo de Música Contemporánea y la Camerata Rosario.
Su labor ha sido reconocida con distinciones del Fondo Nacional de las Artes, Inamu, la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, permitiéndole desarrollar producciones discográficas y acceder a capacitaciones especializadas.
Su talento la ha llevado a compartir escenario con destacados solistas como Pablo Griggio, Elías Gurevich, John McGrosso, Lilia Salsano, Jeremías Petruf, entre otros. En 2022, fue finalista del Primer Concurso de Jóvenes Directores, organizado por la Fundación Patagonia, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
En 2023, realizó un seminario de dirección con la Maestra Ligia Amadio y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, además fue seleccionada para participar en el HUB de Directoras de Orquesta en Chile, bajo la mentoría de la Maestra Alejandra Urrutia.
Asimismo, su excelencia artística ha sido reconocida a nivel internacional al ser seleccionada entre más de 80 jóvenes directores de todo el mundo para participar en el Festival de Música de Santa Catarina (Brasil), donde realizó presentaciones destacadas como directora de los organismos del festival, como así también fue alumna de la Mtra. Ligia Amadio.
En mayo de 2026 fue seleccionada para participar del programa Emerging Conductors de la New York Session Symphony (NYSS), donde tuvo la oportunidad de trabajar junto al Mtro. Benjamin Niemczyk en el Lincoln Center de Nueva York.
En el ámbito académico, se desempeñó como docente en la Universidad Nacional del Litoral en las cátedras de Estética de la Música y de Teoría y Crítica de la Música. Actualmente, está finalizando su Doctorado en Música en la misma institución. Su compromiso con la investigación estética complementa su desarrollo como directora de orquesta, consolidándola como una de las figuras emergentes más prometedoras de la dirección orquestal en América Latina.
Sitio web: danisaalesandroni.com
Jeremías Sergiani-Velázquez
El violinista argentino Jeremías Sergiani-Velázquez ha interpretado música clásica, contemporánea y tango en 16 países de cuatro continentes. Como solista, músico de cámara y miembro de orquesta, ha desarrollado una carrera versátil y profundamente comprometida con la excelencia artística.
Desde 2021 se desempeña como Solista de los Segundos Violines de la Metropolitan Opera Orchestra de Nueva York, bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin.
Fue miembro de la Pittsburgh Symphony Orchestra y de la Grant Park Symphony de Chicago, realizó extensas giras con la Orpheus Chamber Orchestra y se desempeñó como concertino de New York Classical Players. Ha sido invitado a prestigiosos festivales internacionales como el Perlman Music Program, Music@Menlo, Taos, Kneisel Hall, Aspen y Schleswig-Holstein.
En música de cámara, debutó en el Weill Hall de Carnegie Hall junto a Yannick Nézet-Séguin interpretando obras de Florence Price dentro de la serie de cámara de la Orquesta del MET. Fue integrante del Frisson Ensemble, presentado en Performance Today de NPR. Fiel a sus raíces argentinas, integró el Pedro Giraudo Tango Quartet, ganador del Latin Grammy en 2018.
Asimismo, realizó dos giras de cuarteto de cuerdas junto a la violinista Midori en Japón y Nepal. Actualmente integra el Sonora Collective, colectivo artístico con sede en Nueva York, y durante los veranos enseña en el Charles Ives Music Festival.
Nacido en Córdoba, Argentina, comenzó sus estudios de violín a los tres años con Fabricio Valvasori y luego con Fernando Hasaj. Gracias a becas del Mozarteum Argentino, continuó su formación en los Estados Unidos, estudiando en el New England Conservatory con Miriam Fried; en la Juilliard School con Sylvia Rosenberg y Ronald Copes; y en la Manhattan School of Music con Glenn Dicterow y Lisa Kim.
Vive en Nueva York con su esposa, la flautista Katie “katieflute” Althen-Velázquez, y su perrito bichón habanero, Miguel. Fuera del escenario, comparte con ella su pasión por el senderismo; en 2025 completaron a pie los 800 kilómetros del Camino de Santiago, desde Francia hasta Compostela.
Sitio web: jeremiasviolin.com
Camerata Rosario
La Camerata Rosario es una agrupación de cuerdas creada en 2018 y especializada en música clásica y latinoamericana. Su propuesta artística se distingue por una búsqueda sonora refinada, con especial atención a la amalgama de la cuerda, la texturización tímbrica y la resolución estilística como rasgos identitarios de su trabajo.
En su producción discográfica se destaca el álbum “Suite Bestiario”, donde registraron por primera vez la obra homónima del compositor Hernán Navarro, consolidando su compromiso con la creación y difusión del repertorio contemporáneo argentino.
En 2026 realizaron la grabación de “Estaciones del Ángel”, un proyecto discográfico centrado en “Las Estaciones Porteñas” y en arreglos propios de la “Suite del Ángel” de Astor Piazzolla. Este álbum profundiza la exploración estética del cruce entre tradición y relectura contemporánea, una línea conceptual que atraviesa el trabajo artístico de la agrupación.
Entre sus principales propuestas escénicas se encuentran “Las 8 Estaciones”, concierto que establece un diálogo entre Vivaldi y Piazzolla y que ha sido disfrutado por miles de personas en ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná y Buenos Aires; y “La Muerte y la Doncella”, programa en el que interpretan la obra homónima de Franz Schubert en versión para orquesta de cuerdas y el Concierto Nro. 1 para Piano, Trompeta y Cuerdas de Shostakovich, abordando el repertorio europeo desde una perspectiva interpretativa intensa y contemporánea.
A lo largo de su trayectoria han compartido escenario con destacados solistas de proyección nacional e internacional como Lilia Salsano (solista en el Festival Martha Argerich y el Teatro Colón), John McGrosso (Arianna String Quartet, University of Missouri–St. Louis), Elías Gurevich (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires), Pablo Griggio (Orquesta Sinfónica de Madrid) y Jeremías Petruf (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca), entre otros.
Por su labor artística han recibido una distinción del Concejo Municipal de Rosario, consolidándose como una de las propuestas independientes más activas y reconocidas de la región.
Sitio web: cameratarosario.com
Programa
● Concierto n.º 1 en mi mayor, Op. 8, RV 269, “La primavera”
○ I. Allegro
○ II. Largo e pianissimo sempre
○ III. Allegro pastorale
● Las Cuatro Estaciones Porteñas: Verano Porteño
● Concierto n.º 2 en sol menor, Op. 8, RV 315, “El verano”
○ I. Allegro non molto
○ II. Adagio e piano
○ III. Presto
● Las Cuatro Estaciones Porteñas: Otoño Porteño
● Concierto n.º 3 en fa mayor, Op. 8, RV 293, “El otoño”
○ I. Allegro
○ II. Adagio molto
○ III. Allegro
● Las Cuatro Estaciones Porteñas: Invierno Porteño
● Concierto n.º 4 en fa menor, Op. 8, RV 297, “El invierno”
○ I. Allegro non molto
○ II. Largo
○ III. Allegro
● Las Cuatro Estaciones Porteñas: Primavera Porteña