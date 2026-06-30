El jueves 16 de julio, en el Teatro El Círculo

La Camerata Rosario presenta "Las 8 Estaciones" junto a un solista de la Met Opera

La formación de cuerdas vuelve a Rosario con la música de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla. En esta oportunidad contará con la participación especial del violinista solista Jeremías Sergiani-Velázquez, violín principal de la Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York.