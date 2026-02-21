Escena rosarina

Cámeron, veinte años de canciones y resistencia

La banda rosarina celebra veinte años de trayectoria sin detener su pulso creativo. Tras los festejos en distintos escenarios y el reciente Mendieta a Mejor Sencillo en los Premios Rosarigasinos por "Paranito Monster", Cámeron proyecta un nuevo disco y reafirma su identidad.