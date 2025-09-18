Canto Libre presenta "ABBA: Gracias por la música"

La agrupación musical Canto Libre (coro y pequeña orquesta santafesina), que dirigen los profesores Silvia Alejandra Martini y Daniel Arturo Sánchez, presentan su renovado show musical ABBA "Gracias por la música".
La agrupación santafesina, dirigida por Silvia Martini y Daniel Sánchez, ofrecerá el 27 de septiembre un show que combina coro, orquesta, vestuario y coreografía, recreando los grandes éxitos del grupo sueco.
El concierto se realizará el próximo sábado 27 de septiembre en la sala mayor del Teatro Municipal de Santa Fe a las 21. Es un espectáculo que el año próximo será presentado en Italia y Suiza.
La puesta en escena, el vestuario y la coreografía están bajo la dirección de los profesores Carmen Ríos y Douglas Pereira.
ABBA "Gracias por la música" es un espectáculo que transportará al públio a la época dorada de la música pop, haciendo que los icónicos éxitos del grupo sueco rompan las barreras del tiempo y resuenen en el presente.
De la mano de Canto Libre, los presentes escucharán la música que marcó generaciones, tambén presenciarán una puesta en escena cargada de energía.
