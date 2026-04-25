El embajador global de la música mexicana Carín León, enciende los motores de su venida al país y da inicio al año más ambicioso de su carrera con “La Buena”, un nuevo single que marca el comienzo de una etapa artística renovada, en paralelo a una agenda internacional que lo llevará por Estados Unidos, Asia y América Latina.
Carín León presenta "La Buena" en la previa de su regreso a Buenos Aires
La estrella multidiamante mexicana inicia una nueva etapa con su último lanzamiento, compuesto junto a Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, mientras se prepara para llevar su música a Estados Unidos, Asia y América Latina con su próxima gira, que lo traerá al país el próximo 7 de agosto.
Con este lanzamiento, el artista vuelve a poner en el centro su capacidad de conectar desde lo emocional. El track narra la historia de un amor transformador, donde el protagonista deja atrás una vida de excesos para reconstruirse desde otro lugar.
Escrita junto a Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, la canción mantiene la esencia del sonido que caracteriza a Carín: una base profundamente mexicana -con requintos, tololoches y charchetas- que se proyecta hacia una estética contemporánea y global.
En imágenes
El single llega acompañado de un videoclip filmado en el desierto de Sonora y dirigido por Yerick Johnson, que rápidamente captó la atención del público, superando el millón de visualizaciones en sus primeras horas. La portada, a cargo del reconocido fotógrafo estadounidense Mike Miller -quien trabajó con íconos como Tupac Shakur y Snoop Dogg- refuerza esta nueva etapa con una impronta visual potente y de alcance internacional.
Este lanzamiento no sólo marca un nuevo capítulo musical, sino que también funciona como antesala de una gira histórica. En los próximos meses, Carín León recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos, presentándose en venues icónicos como el Madison Square Garden de Nueva York y el BMO Stadium de Los Ángeles.
Además, hará historia como el primer artista mexicano en encabezar el festival Summer Sonic en Japón y se convertirá en el primer artista latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas.
Regreso triunfal
En este contexto de expansión global, Argentina vuelve a ser una parada clave. Luego de su primera visita en 2024, el artista regresará al país el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, en un show que promete profundizar su conexión con el público local y consolidar el crecimiento de su base de fans en la región.
Con “La Buena”, Carín León no solo presenta nueva música, sino que reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la escena latina actual, llevando el regional mexicano a nuevas audiencias y escenarios alrededor del mundo.
Trayectoria
Carín León se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea desde el inicio de su carrera solista en 2018. Con un estilo que fusiona música regional mexicana con una amplia variedad de géneros -como pop, rock y otros sonidos globales-, el originario de Hermosillo, Sonora, ha ganado cuatro Latin Grammys, un Grammy y múltiples certificaciones de diamante, oro y platino.
Su versatilidad se refleja en colaboraciones estelares con superestrellas como Bon Jovi, Carlos Santana, Kacey Musgraves, Kane Brown, Maluma, C. Tangana y Camilo, entre otros, y en presentaciones en escenarios internacionales incluyendo el Grand Ole Opry, Coachella y Viña del Mar, donde obtuvo las gaviotas de Oro y Plata.
En 2025, batió récords de asistencia en el Rodeohouston y llevó su música a Europa con el “Boca Chueca Tour” y en 2026 se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.