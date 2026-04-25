Nuevo single

Carín León presenta "La Buena" en la previa de su regreso a Buenos Aires

La estrella multidiamante mexicana inicia una nueva etapa con su último lanzamiento, compuesto junto a Iván Gámez, Álex Hernández, Daniel Rondón y Mario Cáceres, mientras se prepara para llevar su música a Estados Unidos, Asia y América Latina con su próxima gira, que lo traerá al país el próximo 7 de agosto.