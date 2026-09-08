El caso que hace una década conmocionó a Entre Ríos y trascendió las fronteras de la provincia llega ahora a la ficción con “Cautiva”, la nueva serie argentina original de TNT y Flow.
"Cautiva": el caso de Nogoyá llega a la ficción
La nueva serie argentina de TNT y Flow, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, se inspira en los abusos denunciados en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, aborda el sometimiento, las secuelas del encierro y la búsqueda de justicia.
La producción, de seis episodios, está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega y podrá verse desde el viernes 18 de septiembre en TNT. A partir del día siguiente, el sábado 19, estará disponible completa en Flow.
La historia toma como punto de partida los hechos denunciados en 2016 en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, donde distintas ex religiosas dieron a conocer situaciones de abusos, castigos físicos, restricciones y sometimiento dentro del régimen de clausura.
Quince años tras los muros
“Cautiva” sigue a Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que decide ingresar a un convento de clausura movida por su vocación religiosa. Allí adopta el nombre de hermana María Teresa de la Eucaristía y queda bajo la autoridad de Cecilia, la madre superiora encarnada por Lorena Vega.
Lo que comienza como una elección vinculada con la fe se transforma progresivamente en una experiencia marcada por el abuso y la crueldad. Bajo el régimen impuesto por Cecilia, el convento se convierte para Clara y las demás religiosas en un espacio de sometimiento y aislamiento.
Quince años después de su ingreso, la protagonista consigue escapar en un estado físico y psicológico extremo. Fuera de los muros de la institución y con el acompañamiento de su familia, deberá atravesar un proceso de reconstrucción personal, mientras comienza a enfrentar aquello que vivió y emprende la búsqueda de justicia.
La ficción encuentra uno de sus principales ejes en ese después: no solamente en la posibilidad de salir de un espacio de encierro, sino también en el complejo camino que implica recuperar la propia identidad y reconstruir una vida luego de años de sometimiento.
El caso real
El antecedente de “Cautiva” es el caso del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, perteneciente a las Carmelitas Descalzas. En agosto de 2016, la revista Análisis publicó la investigación de Daniel Enz titulada “El convento del sufrimiento”.
El trabajo había comenzado bastante antes y logró reconstruir, a partir de testimonios y distintas fuentes, las condiciones en las que vivían algunas religiosas dentro del convento de clausura.
La publicación, que reconstruyó situaciones de castigo y sometimiento físico y psicológico, tuvo consecuencias judiciales. Dos ex carmelitas, Silvia Albarenque y Roxana Peña, declararon ante la Justicia y el proceso se concentró posteriormente en la responsabilidad de quien había sido priora de la comunidad, Luisa Ester Toledo, conocida dentro de la congregación como hermana María Isabel.
En 2019, Toledo fue condenada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad, agravados por violencia y amenazas. Las víctimas fueron Albarenque y Peña.
La historia real también fue abordada por la periodista y escritora Sandra Miguez en el libro “Líbranos del Mal”, una investigación que, además de reconstruir el caso, analiza el papel de las mujeres dentro de la Iglesia Católica, la historia de las Carmelitas y la persistencia de determinadas prácticas y estructuras vinculadas con el pasado de la institución.
Del periodismo a la ficción
“Cautiva” no reproduce literalmente el expediente judicial ni utiliza los nombres reales de quienes protagonizaron el caso de Nogoyá. La producción toma elementos de aquella historia y los transforma en una narración ficcional, concentrada en la experiencia de Clara y en las consecuencias de los años vividos dentro del convento.
Ese desplazamiento permite que la serie explore tanto el encierro como sus efectos posteriores. El convento aparece como un universo cerrado y enigmático, situado en pleno siglo XXI pero atravesado por prácticas que parecen pertenecer a otra época.
Ese contraste entre la sociedad contemporánea y un espacio regido por normas de clausura, disciplina y obediencia constituye uno de los elementos centrales de la propuesta.
El elenco
Carolina Kopelioff asumirá uno de los papeles más exigentes de su carrera como Clara. La actriz alcanzó popularidad desde muy joven gracias a su participación como Nina Simonetti en la serie juvenil de Disney Channel “Soy Luna” y posteriormente desarrolló una trayectoria en televisión (“Cromañón”, “En el barro”, “Máxima”), cine (“Giro de ases”) y teatro (“La ballena”).
Lorena Vega (“Envidiosa” y “En el barro” en TV, “Mazel Tov” en cine, “Imprenteros” y “Las cautivas” en teatro), por su parte, interpreta a Cecilia, la madre superiora que concentra el poder dentro del convento.
La acompañan Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, además de las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski, entre otros.
La serie cuenta con la dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart, mientras que el guión pertenece a Hernández, Leonel D’Agostino y Pablo Lago. La producción ejecutiva está a cargo de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara, con producción de Aleph Cine.
Apuesta creativa
“Cautiva” llegará a TNT el viernes 18 de septiembre y tendrá emisión semanal. Desde el sábado 19 de septiembre, los seis episodios estarán disponibles completos en Flow.
Con esta producción, TNT y Flow profundizan su apuesta por la ficción argentina y por historias inspiradas en acontecimientos y problemáticas locales. En ese recorrido se inscriben también títulos recientes como “Viudas Negras: P*tas y chorras*”, “Cris Miró (Ella)” y “La mente del poder”.
En “Cautiva”, una historia que comenzó detrás de los muros de un convento de clausura encuentra una nueva dimensión en la ficción para abordar el abuso, las consecuencias del encierro y la posibilidad de recuperar una vida después de la experiencia traumática.