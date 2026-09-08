Se estrena el 18 de septiembre

"Cautiva": el caso de Nogoyá llega a la ficción

La nueva serie argentina de TNT y Flow, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, se inspira en los abusos denunciados en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, aborda el sometimiento, las secuelas del encierro y la búsqueda de justicia.