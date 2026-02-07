Con la obra "Chanta"

Agustín "Rada" Aristarán se luce en la temporada marplatense

La puesta dirigida por Marcelo Caballero esta nominada a los premios Estrella de Mar, que se entregarán el lunes 9 de febrero. Por la alta demanda de entradas se agregaron más funciones y ya palpita sus últimas funciones en “La Feliz”.