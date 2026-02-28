"Charlie y la Fábrica de Chocolate": la súper producción acelera su maquinaria

En el marco del esperado estreno, el equipo artístico se reunió por primera vez para realizar el shooting oficial, una producción que permitió descubrir el impactante universo visual de esta superproducción. Por el momento, el único nombre confirmado del elenco adulto es el de Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka. Sin embargo, la producción adelantó que el espectáculo reunirá a grandes figuras y que en breve se darán a conocer sus nombres, sumando aún más magia y expectativa de cara a este esperado estreno.
De los productores de “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”(Ozono, MP y Los Rottemberg), producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: “Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show”. El espectáculo se estrenará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en el invierno 2026, empezó a mover las maquinarias.
¿Cómo se fabrica un gran éxito?
Este shooting está diseñado con precisión para que todo suceda en tiempo y forma, sin que se vea el truco detrás de la magia. Desde temprano, la producción monta el universo, define el clima -música, dinámica, espacios de encuentro- y coordina cada movimiento con exactitud.
Detrás de escena opera una verdadera fábrica de éxitos teatrales: creatividad y estrategia trabajando como un engranaje único. Dirección, producción, técnica, prensa y marketing alineados bajo una misma visión. Nada es azar: la magia es el resultado de método, experiencia y planificación rigurosa.
Un fenómeno internacional
El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.
Mensaje de la producción
“Después del suceso de ‘La Sirenita’, ‘Matilda’ y ‘School of Rock’, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show’. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, expresaron los productores.