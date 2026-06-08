La pianista Laura Brunetti y el dúo de piano y violín que forman Lucrecia Mauro y Pablo Arcoba compartirán programa el jueves 11 de junio a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2154), en la continuidad del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”.
Obras para piano y violín, en la continuidad de "Profesores del ISM"
La pianista Laura Brunetti y el dúo que integran Lucrecia Mauro y Pablo Arcoba actuarán el jueves 11 a las 20. Será el tercer concierto de un ciclo que se extenderá todo el año.
En la primera parte, Brunetti presentará “El lenguaje poético del romanticismo musical alemán”, con obras para piano de Clara Wieck Schumann y Robert Schumann. Luego, en el segmento titulado “Un recorrido por el universalismo y el nacionalismo musical argentino” ejecutará siete piezas de Juan Bautista Massa.
En el cierre, el dúo Mauro-Arcoba propondrá un recorrido por obras del período romántico y posromántico. Interpretarán las Romanzen, Op. 94 de Robert Schumann, piezas de carácter íntimo, lírico y melancólico, donde el diálogo entre violín y piano despliega una expresión poética y profundamente sensible. A su término ejecutarán la Sonata para violín y piano en mi menor, Op. 82 de Edward Elgar, una obra de gran intensidad expresiva y riqueza sonora.
Las entradas anticipadas tendrán un costo de $8.000, y de $10.000 en puerta. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM. Informes Foro Cultural: 342 4877660.
Sobre los intérpretes
Laura Brunetti es pianista y docente. Es Profesora Nacional de Música con especialidad Piano (ISPM) y Licenciada en Teoría y Crítica de la Música (UNL). Integró como solista la Orquesta Ensamble Rosario de Música Contemporánea y la Orquesta de Cuerdas de Omar Torres. con las cuales realizó numerosos registros discográficos.
Además, junto al violonchelista Fernando Gentile ha publicados tres discos. En la actualidad se desempeña como docente Titular en la Cátedra de Piano del ISM y en el Instituto Superior del Profesorado de Música Nro. 5932 de la ciudad de Rosario.
El dúo de violín y piano integrado por Pablo Arcoba y Lucrecia Mauro se conformó en el año 2022 en el marco de la Maestría en Interpretación de Música de Cámara de la Universidad Nacional de Rosario. En estos cuatro años han desarrollado un trabajo conjunto a través de diversas presentaciones y recitales, profundizando una búsqueda interpretativa centrada en el repertorio camerístico.
Sobre el ciclo
La edición 2026 del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM” propondrá nueve presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad. La programación se completa con las siguientes actividades (siempre a las 20):
-Jueves 11 de junio, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Laura Brunetti (piano solo) + Dúo Lucrecia Mauro (piano) y Pablo Arcoba (violín)
-Jueves 27 de agosto, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: “Piano Sessions”, Gloriana y Mario Spinosi.
-Jueves 3 de septiembre, Sala Saer del Foro Cultural: Casa del Viento (Fabián Pínnola, estudiantes y graduados ISM) + Matías Marcipar (percusión)
-Jueves 10 de septiembre, Sala Saer del Foro Cultural: Mono Juan (Alfaro Aparicio y Ariel Echarren).
-Jueves 22 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Damián Kees, Julián Macedo y estudiantes de percusión ISM
-Jueves 29 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Dúo Florencia Gugliotta (canto) y María Victoria Cozzi (arpa) + Dúo Marcia Prendes (piano) y Cecilia Arellano (canto).
-Jueves 12 de noviembre, Sala Saer del Foro Cultural: Concierto viso-sonoro experimental: Hugo Druetta, Edgardo Martínez y RanDröm (Juan Döbler y Jorge Acevedo).