Coqui Ortiz regresa a Santa Fe con su "Álbum de Memorias"

El sábado 11 de octubre en El Puente (1° de Mayo 3349), el cantautor Coqui Ortiz presenta su nuevo trabajo discográfico, "Álbum de Memorias", en su regreso a Santa Fe tras un tiempo sin presentarse en vivo en esta ciudad.
El cantautor chaqueño presenta su nuevo trabajo discográfico el sábado 11 de octubre en la Asociación Cultural El Puente. Este disco es un reconocimiento a maestros de la música y la vida que marcaron a una generación de artistas en su ciudad natal, Resistencia.
Este álbum es un homenaje a los maestros que forjaron su camino musical y personal, y que marcaron a una generación de artistas de su ciudad, Resistencia.
"Álbum de Memorias" es el resultado de un proceso creativo al que Coqui Ortiz se dedicó durante años. Incluye un puñado de canciones de sus mayores hasta llegar a la canción propia, interpretadas junto a artistas invitados.
Para plasmar este recorrido escribió alrededor de cuarenta décimas que hacen de hilo conductor y con las cuales va narrando la historia, rinde homenaje a personajes, a lugares, y a sus primeros maestros cancioneros.
La obra de Coqui Ortiz está influida por el paisaje de la región litoral. La lírica de sus canciones y las formas musicales se sitúan entre la exuberancia del río y los aromas del monte, y en una mirada profunda sobre la idiosincrasia de sus gentes.
En sus composiciones se pueden encontrar formas tradicionales como las décimas o coplas, el chamamé, rasguido doble o milongón, tanto propias como de grandes referentes de la música regional.
Pero también hay gran parte de sus creaciones que se ven enlazadas a la más pura trova latinoamericana, paseando por la canción, el candombe y otros ritmos que suelen fluir tanto en su rol de autor como en su interpretación.
En su labor artística se destaca como guitarrista, acompañando cada detalle de la voz con elevadas interpretaciones instrumentales y sentidos relatos que van hilando sus presentaciones en vivo.
Desde el año 2000, Coqui Ortiz comenzó a recorrer el país y el exterior, mostrando su obra en distintos escenarios, lo cual le valió el reconocimiento de sus pares y el acercamiento a grandes exponentes de la música popular argentina.
Compartió escenario con artistas de la música argentina y con algunos de ellos cultivó una amistad que aún perdura, como con el músico entrerriano Carlos "Negro" Aguirre, el compositor Jorge Fandermole o el tucumano Juan Quintero.
Compartió composiciones y/o escenarios con Luis Salinas, Liliana Herrero, Matías Arriazu y Teresa Parodi, entre otros, dentro de una extensa lista de notables artistas.
Paralelamente, desarrolló una vasta y comprometida actividad como gestor cultural, en espacios autogestionados como La Ronda en el barrio Centenario, o la Casa de las Culturas, un espacio público de Resistencia, entre tantos otros.
