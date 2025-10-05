Referente de la poesía musical litoraleña

Coqui Ortiz regresa a Santa Fe con su "Álbum de Memorias"

El cantautor chaqueño presenta su nuevo trabajo discográfico el sábado 11 de octubre en la Asociación Cultural El Puente. Este disco es un reconocimiento a maestros de la música y la vida que marcaron a una generación de artistas en su ciudad natal, Resistencia.