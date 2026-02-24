La banda uruguaya vuelve al litoral

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

La banda de rock liderada por Roberto Musso desembarca en la capital entrerriana el sábado 30 de mayo con su gira internacional de la mano de Harlem Shows y De la Estrella. Las entradas estarán disponibles a partir de este miércoles 25 a las 12 hs.