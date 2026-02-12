Presentando su nuevo álbum Todo Por Un Beso

Emanero llega al litoral

El artista recorrerá las plazas más importantes de la región de la mano de Harlem Shows. Paraná, Rafaela y Santa Fe son las ciudades elegidas para brindar un show atravesado por historias, emociones y canciones que ya son parte de miles de vidas. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 12 a las 16 hs a través de www.harlem.com.ar.