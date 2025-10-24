Qué hacer en Santa Fe: conciertos, teatro y espectáculos familiares

Aunque la mayor parte de la atención estará centrada en las elecciones legislativas que se celebrarán en todo el país el domingo 26 de octubre, Santa Fe ofrece un fin de semana de diversas propuestas culturales para desconectarse y disfrutar.
Desde recitales hasta funciones teatrales con estrenos, la ciudad despliega este fin de semana un grilla de opciones diversas para quienes deseen disfrutar del arte local.
La grilla de opciones va desde el jazz y la improvisación de Mateo Ottonello Trío en Hub hasta las búsquedas sonoras de Amorela en el Foro de la UNL, pasando por estrenos y reposiciones teatrales de grupos de la ciudad.
El viernes el humor y la ternura de "Gaznápiro, un espectáculo simplón", se suma al estreno de "Dos días y un epílogo" y la tradición tanguera de Taconeando con la Morocha, que celebra 17 años de encuentros milongueros.
El sábado, la escena local volverá a mostrar su variedad y riqueza. Gonzalo Villarino presenta su disco "Volver a ser" en Tribus, mientras en la Alianza Francesa se rendirá un homenaje al jazz santafesino. En las líneas siguientes, el cronograma completo.
Mateo Ottonello Trío a las 21 en Hub
El baterista uruguayo presenta un proyecto en el que confluyen el pulso del candombe, la libertad de la improvisación jazzística y la fuerza sonora de los sintetizadores ochenteros. Para esta ocasión se suma a Javier Malosetti en bajo y Augusto Durañona en teclados.
Amorela a las 20 en el Foro de la UNL
Es el proyecto personal de Cintia Amorela Bertolino, cantante, actriz y creadora de canciones de la ciudad de Santa Fe. Su voz, su indagación, su eclecticismo y expresividad, consuman el recorrido de muchos años abrevando en una diversidad de fuentes artísticas.
"Gaznápiro, un espectáculo simplón" a las 21 en El Birri
Gaznápiro viaja con su valija por la ternura y la crudeza, saliendo de lo mundano hacia lo mágico, utilizando el teatro como trinchera para compartir un momento de alegría. Autor y actor: Federico Toobe. Director: Lucas Ruscitti.
"Bajo terapia" a las 21 en La 3068
Una comedia filosa sobre las parejas, las verdades ocultas y el juego de las apariencias. De Matías del Federico y Daniel Veronese. Dirección: Exequiel Maya
"Dos días y un epílogo" a las 21 en el Foro de la UNL
A mediados de los 70, Bianca regresa a la casa familiar, donde vive Renata. Las charlas al horario del desayuno hilvanan la trama, plagadas de recuerdos y secretos, mientras una construcción/demolición sucede tras la medianera.
"220 Podcast" a las 21 en Demos
Nicolás Guthmann y Tomás Quintín Palma llegan con un show en vivo del 220 Podcast, el proyecto que descontractura la actualidad con una mirada alternativa a la de los grandes.
Taconeando con la Morocha a las 21 en Salones del Galeón
Santa Fe volverá a latir al ritmo del dos por cuatro con una nueva edición de Milonga Taconeando con la Morocha, que celebrará 17 años ininterrumpidos de encuentros, baile y pasión tanguera.
"Guitarra enlunarada" a las 21 en El Solar de las Artes
"La música sigue su cauce y nos vuelve a reunir junto a dos artistas invitados: Yunez Paiduj y Pablo Ayala", dicen los organizadores. Integrantes: Natalia Pérez, Sergio Chiconi, "Nene" Sequeira y Pablo Minen.
"Del prototipo al joystick" a las 18 en Demos
Es una charla para conocer el detrás de escena de los estudios globales de desarrollo de videojuegos. Contará con la visita de Ignacio Puccini, programador principal en Ustwo Games (Londres) y con amplia trayectoria en la industria (ex-Ubisoft).
Camionero a las 20 en Tribus
El dúo se presentará en el marco del ciclo La Casa Invita. Luego de su exitosa presentación junto a Los Espíritus y Hugo y Los Gemelos, regresa a Tribus para seguir brindando una dosis de su rock crudo, energético y lleno de texturas. Esta vez será con entrada libre y gratuita.
"Muerte en Navidad" a las 21 en Estudio Barnó
En una sala velatoria, la víspera de Navidad, cuatro personajes se encuentran atrapados entre la solemnidad de la muerte y lo absurdo de la vida. Susana, Wándulo, Myriam y Fito terminan compartiendo recuerdos, sospechas, confesiones y hasta un brindis improvisado. Repite el sábado.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro de la UNL
La Comedia UNL despide su temporada 2025 con funciones todos los sábados de octubre. Ciencia ficción, teatro y cine se encuentran en una experiencia única.
Gonzalo Villarino a las 21 en Tribus
El músico presenta su nuevo disco “Volver a ser”, en el marco de un concierto que también celebra sus 10 años de carrera solista. Será una noche única, con la banda completa y la participación de invitados especiales: Rodrigo “Negro” González y Agustín “Flaco” Ferrero.
Día del jazz santafesino a las 20 en la Alianza Francesa
Es en homenaje a la histórica velada del 25 de octubre de 1975 que colocó las primeras semillas de lo que hoy es una escena musical artística que distingue e identifica a la ciudad en el mundo.
Peña indómita a las 20 en Demos
El Centro de Estudiantes del CREI organiza una peña para celebrar la cultura. En el escenario estarán Peña Indómita CREI, Cromados, Ya rompimos el silencio, Dylan Villanueva, Valentina Vargas, Morais y Tomás Mendoza.
Match de impro teatral a las 21 en La 3068
La propuesta se compone de historias creadas al instante, dos equipos se enfrentan y el público decide quién gana. Coordinación de Vanina Monasterolo, con actores y actrices formados en la sala e invitados.
"Donde comienza la magia" a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial
La Academia integral de la danza presenta su nueva producción artística, que invita al público a sumergirse en una historia mágica y conmovedora, narrando el encuentro de dos niñas de realidades distintas que, tras abrir un libro misterioso en una biblioteca, son transportadas a un universo de fantasía.
Tardecitas en el Mercado a las 16 en el Mercado Progreso
En esta ocasión, será con los espectáculos de Cartoncito y Tutucas. Entrada libre y gratuita.
"El gran circo mágico" a las 18 en El Retablo
El Retablo de las Maravillas presenta este espectáculo de títeres pensado para toda la familia. La dirección es de Oscar Caamaño, quien actuará junto con María Cristina Pepe y Joaquín Caamaño.
"De Óperas y Musicales" a las 20.30 en el Foro de la UNL
El concierto presenta arias de ópera y canciones de teatro musical, con Gustavo Lauto y Cecilia Vaca Cardoso.
Noche de tangos a las 21 en Valeri Montrul
Las canciones serán interpretadas por consagrados músicos como Luciana Tourné (canto), Ariel Micol (bandoneón) y Juan Aneiros Monti (piano).
