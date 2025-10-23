"De óperas y musicales": un recorrido por la obra de grandes compositores

El concierto "De óperas y musicales" se realizará el próximo 25 de octubre de 2025 a las 20.30 en la Sala Saer del Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150). Esta actividad contará con la participación de Gustavo Lauto y Cecilia Vaca Cardoso, quienes interpretarán una selección que reúne lo mejor de la ópera y el teatro musical.
La primera parte del concierto estará dedicada a la ópera con piezas destacadas de compositores como Verdi, Puccini y Rota, incluyendo arias famosas. La segunda parte será dedicada a los musicales, donde sonarán canciones de clásicos como "Oklahoma!", "La novicia rebelde", y “El fantasma de la ópera”, entre otros.
Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio variado y emotivo que incluye desde piezas clásicas hasta medleys y números emblemáticos de la historia del teatro musical.
Canto compartido
La idea del concierto surge de una larga amistad entre Gustavo y Cecilia, que incluyó clases de canto compartidas. "Es una gran soprano y excelente pianista, tiene una capacidad musical increíble", remarcó Lauto.
A lo largo de los años, quedó siempre en el tintero la posibilidad del encuentro en el escenario para hacer algo juntos. Sueño conjunto que tomará forma en el concierto del próximo sábado.
De Verdi a Webber
El programa del concierto se organiza en dos partes. "Hacemos un par de arias líricas del mundo de Verdi y Puccini, y esa primera parte la cerramos conParla più piano, el famoso tema de'El Padrino', que tiene un tratamiento vocal profundamente lírico", explicó Lauto.
Luego, la escena cambia y el público podrá entrar en el teatro musical, con obras de Rodgers y Hammerstein, Kander y Ebb, Andrew Lloyd Webber y Cibrián-Mahler. "Queríamos incluir algo argentino, porque el teatro musical nacional también tiene un repertorio riquísimo que muchas veces se deja de lado", agregó Gustavo.
El resultado es un repertorio que busca acercar la lírica y el musical al público santafesino. "La idea es que la gente pase un momento agradable, que disfrute y empiece a reconocer que hay un mundo musical amplísimo más allá de lo que se escucha habitualmente", subrayó Lauto.
Un trabajo a pulmón y con respeto
El proceso de preparación fue, como suele suceder en la escena independiente santafesina, un trabajo "a pulmón". "Fuimos ensayando por separado y juntos, con nuestra preparadora vocal, buscando qué temas podían amalgamar nuestras voces", contó Lauto.
El respeto por la técnica, los compositores y el público fue importante. "Después de tantos años, sentí que podía abordar algunas arias con responsabilidad, sin forzar, con un amor genuino. El concierto es también una forma de agradecimiento a quienes me acompañaron en ese camino", confesó.
Traducir para acercar
Uno de los aspectos más singulares del concierto es la decisión de ofrecer la mayoría de las canciones en versión española, salvo las arias líricas, que se interpretan en su idioma original.
"Son traducciones fieles a las versiones oficiales en castellano que se usan en los musicales de Argentina, México o España. Algunas las adapté un poco al argentinismo, pero sin alterar la rítmica original", aseguró Lauto.
"Pretendemos que el público se conecte con la letra, que entienda lo que se dice y sienta la historia detrás de cada canción. El próximo proyecto, probablemente, explore el idioma original de los musicales", agregó.
