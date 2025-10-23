El sábado en el Foro de la UNL

"De óperas y musicales": un recorrido por la obra de grandes compositores

La propuesta está a cargo de Gustavo Lauto y Cecilia Vaca Cardozo. Reúne arias de Verdi, Puccini y Rota junto a clásicos de "La novicia rebelde" y “El fantasma de la ópera”.