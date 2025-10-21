Teatro independiente

La Abadía celebra sus 25 años: la persistencia de un sueño colectivo

Con más de 1.800 funciones y 90.000 espectadores, el espacio fundado por Walter Alemandi y Giselle Wulff en el año 2000, festejará su aniversario este sábado. Reafirmando al arte como encuentro, aprendizaje y cuidado mutuo.