Qué hacer en Santa Fe: propuestas para disfrutar la ciudad

La ciudad despide febrero con una agenda cultural diversa, que incluye recitales, teatro, cine y propuestas al aire libre. Del viernes 27 al domingo 1 de marzo, salas como Tribus, Demos, El Solar de las Artes, La 3068 y Stanley "cruzan" rock, murga, salsa, comedia, drama y proyecciones especiales.
El viernes, la música marcará el pulso con Supersonic Oasis Experience y Verde Musgo, Experimento Negro y Mixtureros. En paralelo, el teatro tendrá presencia con "Instrucciones para vivir una vida" en La 3068. Cine América proyectará "The Kirlian Frequency" en el ciclo Bizarro en Ojotas.
El sábado, uno de los nombres centrales será Boom Boom Kid en Tribus, mientras que la cartelera sumará propuestas como "Construcción (F40)" en Valeri Montrul y la Peña Trasfoguero en El Solar. También habrá carnaval en La Esquina Encendida y humor con "Vos también Mariana" en La 3068.
Supersonic Oasis Experience y Verde Musgo a las 21 en Demos
Supersonic trae el espíritu del Britpop, mientras que Verde Musgo ofrece un homenaje al rock latinoamericano. “Las fronteras se borran para dar paso a un viaje por la historia del rock. Una noche para cantar y bailar clásicos eternos”, señalaron los organizadores.
En el marco del Mes Aniversario, Experimento Negro llega a Tribus para una noche llena de rock en estado puro. Como banda invitada estará Casa Chilao. Entrada libre y gratuita. En el trasnoche, se presenta Cardigan.
"Construcción (F40)". Foto: Gentileza producción
Príncipes de Momo a las 21 en El Solar de las Artes
La murga se presenta con el espectáculo “Es un montón”, donde se combina el humor ácido, la ironía filosa y la potencia musical para ofrecer una sátira mordaz de la sociedad actual.
La agrupación musical santafesina presenta su espectáculo “Mix Musical”, donde diferentes ritmos y estilos convergen para dar lugar a baladas, rock, folklore, tropical y más.
Ciclo Bizarro en Ojotas a las 23.15 en Cine América
Se proyectará "The Kirlian Frequency". En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas. Y lo que es más, un programa en una radio que transmite solamente de noche se dedica a recopilar dichos eventos, incluso a provocarlos.
Verde Musgo. Foto: Gentileza producción
"Instrucciones para vivir una vida" a las 21 en La 3068
Una obra que registra la imposibilidad de normar algo, lo que escapa a cualquier intento de regulación. Reflexiona sobre el pulso vital de la propia existencia en su componerse con el mundo. Resulta de la polifonía de voces de las poetas santafesinas Estela Figueroa, Diana Bellessi y Marilyn Contardi, en diálogo con la obra de Mary Oliver.
Es cantante, compositor, escritor, dibujante y DJ. En su paso por los escenarios, tanto con Boom Boom Kid como con sus proyectos anteriores Anesthesia y Fun People, se constituyó como un referente de la música independiente.
La obra de Arturo Castro Godoy vuelve a escena. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida.
Príncipes de Momo. Foto: Gentileza producción
Salsera de La Moña a las 21 en Demos
Salsa, rumba y cha cha cha con la energía de siete músicos en escena para no dejar de bailar.
El Trasnoche de Tribus llega con Avalancha y todos los clásicos de Héroes del Silencio.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de Las Artes
Tendrá inicio una nueva temporada de esta peña en El Solar de las Artes. Una invitación a vivir una noche de música en vivo, danza y reunión con amigos. Organiza el Instituto Artiguista de Santa Fe.
Boom Boom Kid. Foto: Gentileza producción
"Carnaval, Siempre Río" a las 16 en La Esquina Encendida
"Llega jugando, cantando bajito, invitándonos a transformar lo cotidiano en fiesta. Este fin de semana, el Carnaval Siempre Río fluye en La Esquina Encendida. Construimos máscaras y creamos benteveos de carnaval", dijeron los organizadores. Repite el domingo.
"Vos también Mariana" a las 21 en La 3068
Combina humor y drama a partir de una situación cotidiana que se desestabiliza con un llamado telefónico inesperado. El resultado es una comedia con trasfondo dramático que pone en escena secretos de pareja, tensiones del pasado y una mirada irónica sobre las relaciones.
Abre el ciclo 2026 de talleres de canto con el primer Karaoke del año. La propuesta combina shows en vivo y karaoke abierto, invitando tanto a cantantes como a oyentes a participar de una experiencia colectiva donde la voz es protagonista.
"La dama, su perrito, su amante y el escritor". Foto: Gentileza producción
Los participantes del Taller de Verano de canto subirán por primera vez al escenario para compartir lo aprendido: técnica vocal, interpretación, seguridad escénica y mucha emoción.
"La dama, su perrito, su amante y el escritor" a las 20 en La 3068
Un viaje teatral inspirado en Chéjov, donde el amor, la nostalgia y la literatura se entrelazan en una historia conmovedora.
Experimento Negro. Foto: Gentileza producción
"La zorra y la pampa" a las 18 en El Birri
Con más de 30 proyecciones, la película se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy en el marco del día del ferroviario y del transporte en Argentina. La producción encabeza esta acción nacional que tiene como objetivo homenajear a la memoria ferroviaria.