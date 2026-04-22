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Con 12 nuevas entrevistas

"Cumbé": comienzan las grabaciones de la 2ª temporada

Este proyecto, encabezado por el licenciado Facundo Fazio, cuenta los orígenes de la cumbia en Santa Fe, el crecimiento del género a lo largo de los años, y su expansión a lo largo y ancho del país.

Este año, contará con 12 entrevistas: Marcos Camino, Sergio Torres, Marcos Castelló, un homenaje a Juan Carlos “Banana” Mascheroni, entre otros. Foto: Gentileza producciónEste año, contará con 12 entrevistas: Marcos Camino, Sergio Torres, Marcos Castelló, un homenaje a Juan Carlos “Banana” Mascheroni, entre otros. Foto: Gentileza producción
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La primera temporada de “Cumbé”, grabada en 2025, cuenta con diez entrevistas en las que diferentes artistas de la cumbia santafesina cuentan vivencias, anécdotas, progresos, y fracasos, en su camino a la popularidad.

Este año, el documental contará con 12 entrevistas: Marcos Camino, Sergio Torres, Marcos Castelló, un homenaje a Juan Carlos “Banana” Mascheroni, entre otros.

La familia santafesina le dará voz, desde el lugar de los hechos, a este movimiento popular que atraviesa hace más de 50 años a todos los argentinos. Es decir, una mirada santafesina de su propia creación.

“Cumbé”, documental de la cumbia en Santa Fe: Federico Fazio, su conductorFacundo Fazio, hacedor de esta propuesta. Foto: Gentileza producción

¿Cómo poder ver el documental “Cumbé”?

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575326990823

Instagram: https://www.instagram.com/cumbedocumental/

YouTube: https://www.youtube.com/@CumbéDocumental

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