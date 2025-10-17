Cumbia, jazz y rock: los espectáculos imperdibles del fin de semana

Santa Fe surcará un fin de semana donde la diversidad y la energía darán su impronta a la escena artística. Desde el pulso festivo del Cumbión de La Delio Valdez, desembarca en el Hub, hasta la variedad sonora del 26° Festival de Jazz.
En un abanico que va desde el Cumbión de La Delio Valdez hasta la presentación de Los Rancheros y el Festival de Jazz, la ciudad tiene todo listo para un recorrido sonoro y escénico que reúne varios estilos y generaciones.
A esa trama se une el regreso de Los Rancheros, referentes del rock argentino, que llegarán a Luz y Fuerza con los clásicos de siempre y las canciones de su nuevo trabajo discográfico.
Además, habrá teatro, exposiciones, coros, nuevas bandas y proyectos emergentes completan una agenda amplia y representativa de la vitalidad creativa local. En las líneas que siguen, todos los detalles.
La Delio Valdez a las 21 en Hub
El Cumbión de La Delio Valdez llega con toda su fiesta presentando "El Desvelo". El Cumbión es la fiesta mítica de la banda que nace en la casa del maestro Delio Valdez. Un espacio de encuentro que se fue transformando en un lugar para la fiesta y la alegría compartida.
26° Festival de Jazz desde las 17 en el Foro de la UNL
La programación del festival dará inicio con un taller de improvisación vocal coordinado por Mariana Iturri. Por la noche, el foro se llenará de música con las presentaciones del Ensamble Vocal Litoral Jazz y de Iturri.
360 on-stage a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La sala de Junín 2457 presenta la cuarta fecha de su ciclo. Esta vez se presenta ÑÑÑÑ. Entre instalación y banda, desarma y vuelve a armar los límites entre canción, improvisación y remix.
Ramiro Gallo Quinteto a las 21 en Luz y Fuerza
Fundado en 2000, el grupo interpreta un repertorio integrado por composiciones de su director, Ramiro Gallo. La nueva formación está integrada por Joaquín Benítez Kitegroski, Santiago Vera Candioti, Adrián Enriquez y Lautaro Muñoz.
"Pacho y las máquinas" a las 21 en El Birri
El espacio se llenará de música con la presentación del disco de “Pacho y las Máquinas”, Picado Fino. Además, tocarán “Zuvegé y las Flores del Ceibo” y “Woareber”.
Bravos Muchachitos a las 21 en Tribus
Octubre es el mes de "Oktubre", uno de los mejores discos de Los Redondos, que contiene clásicos como "Música para pastillas", "Motorpsico" y un himno como "JI JI JI". Es por eso que Bravos Muchachitos! repasará las canciones del álbum.
"Dos días y un epílogo" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Mediados de los años 70. Dos hermanas mayores. Bianca regresa a la casa familiar, donde vive Renata. Las charlas al horario del desayuno hilvanan la trama, plagadas de recuerdos y secretos, mientras una construcción/demolición sucede tras la medianera. La obra es de autoría de Edgardo Dib. Actúan Luchi Gaido y Silvana Montemurri.
"Sueños y más" a las 20.30 en la Alianza Francesa
El artista Hugo Lazzarini hará la apertura de su muestra. Las obras, que comprenden distintos formatos, representan una perspectiva onírico-visual única, en donde la realidad se funde con la ficción y el simbolismo emerge oculto tras las veladuras.
Noche de Diapositivas a las 19.30 en la Fotogalería Municipal
Es un encuentro que se realiza desde Espacio Analógico (Rosario) y que forma parte de un repertorio de prácticas de encuentro, intercambio y visionado de fotografías que lleva adelante Laura Basílico.
La Nave 0022 a las 21 en Demos
Con una propuesta de melodías y letras propias, esta banda santafesina trae toda la energía del rock con influencias de grandes como Ratones Paranoicos, Divididos y Soda Stereo.
Estrellas Anónimas Fest Vol. II a las 20.30 en Stanley
Yeytes y José Luis Jacquier celebran la reedición del libro que revive la memoria del rock santafesino en Stanley Bar.
"Tejedora de sueños" a las 21 en Valeri Montrul
Unipersonal a cargo de la reconocida actriz Alejandra Digliodo de Narración oral escénica. Para reir, emocionarse.
Gloriana & Misty Soul Choir a las 21 en Hub
Una noche imperdible compartiendo potentes versiones de grandes canciones de pop, rock, soul, funk y R&B interpretadas por dos coros.
Los Rancheros a las 21 en Luz y Fuerza
Este grupo emblemático del rock nacional vuelve a Santa Fe para ofrecer un show en el que recorrerá sus clásicos e incluirá las canciones de su nuevo disco, "En La Radio".
Koino Yokan a las 21 en Tribus
El dúo se define como “un proyecto que supo juntar a dos personas bastante dispares para cumplir un sueño”. Con tres discos publicados, logró consolidar un estilo propio que combina la técnica con la emoción.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro de la UNL
La Comedia UNL despide su temporada 2025 con funciones todos los sábados de octubre en Sala Maggi. Ciencia ficción, teatro y cine se encuentran en una experiencia única.
Malandro de América a las 22 en Haus
La cita tendrá como figura central a Malandro de América, referente indiscutido del rap local que conquistó las redes y la calle con su estilo directo, crudo y magnético.
"El cruce de La Pampa" a las 21 en El Birri
Obra de Rafael Bruza, dramaturgo, director y actor y una de las figuras más influyentes del teatro argentino contemporáneo. En esta nueva versión la obra es revisitada con una mirada profundamente física y poética.
26° Festival de Jazz desde las 11 en el Foro de la UNL y en el CCP
La segunda jornada se desarrollará en el Foro Cultural y el Centro Cultural Provincial. A las 11, Mariana Iturri brindará su taller de improvisación vocal. Desde las 19, el Centro Cultural Provincial recibirá a la Big Band del Santa Fe Jazz Campus. Luego se presentará el cuarteto de Guillermo Acs y, para cerrar la jornada, actuará La Santa Fe Jazz Ensamble.
Portante, Cortamambo y Neurona a las 21 en Demos
"Una triple dosis de potencia, energía y actitud con tres bandas imperdibles de Santo Tomé y Santa Fe", indicaron los organizadores.
Santos Criminales y Mal Recuerdo a las 21 en Uhlalá
“Santos Criminales” es un cuarteto de Santa Fe, integrado por Emanuel “Fito” Arias, Leonardo Grillo, Juan José Conti y Martín Santiago Conti. Busca revivir la esencia del rock de los 90 y principios del nuevo milenio. “Mal Recuerdo” es un quinteto de Rosario. Tocará por primera vez en la ciudad de Santa Fe.
"Segades Acústico" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Segades se presentará por segunda vez en este 2025 en el Foyer del Centro Cultural Provincial. En esta oportunidad la propuesta será acústica y con más de una sorpresa.
El Negro Andante a las 21 en El Solar de las Artes
Llega con su unipersonal musical de humor a base de jingles.
Música en el Mercado a las 20 en el Mercado Progreso
El ciclo Música en el Mercado sigue con las mejores propuestas locales, esta vez de la mano de Mimosa Trío, Swing Sisters y Mozz. Entrada libre y gratuita.
"La Sirenita, parte de él" a las 17 en el Centro Cultural Roma
Una comedia musical infantil inspirada en el clásico cuento, dirigida por Gerardo Romero y protagonizada por un elenco que combina humor, emoción y fantasía.
"Drácula Transilvando Bajito" a las 21 en La Abadía
Obra de Federico Kessler inspirada en la clásica novela de Bram Stocker. En esta versión, los intérpretes llevan al extremo sus miradas desfachatadas, entrelazando diferentes estéticas en los distintos planos de significación teatral.
"La persistencia del tiempo: dispositivo de intervención" a las 18 en el Museo Municipal de Artes Visuales
La actividad es una dinámica organizada en torno a un dispositivo que está instalado en sala llamado “La persistencia del tiempo” que involucra los ejes: capas de tiempos y la memoria, parte de la exposición de Julieta Barderi.
Jimin Day a las 16 en Stanley
Evento para celebrar el cumpleaños de Park Jimin de BTS en la ciudad de Santa Fe. Para pasar una tarde diferente y divertida.
"Mi hermana, yo y mi otra yo" a las 21 en El Retablo
El grupo Adrenalina presenta la obra protagonizada por Nidia García y Susana Meynet, con dirección de Daniel Quiñonez. Una llamada misteriosa trae a flote reminiscencias de un pasado que enfrenta a dos hermanas.
Noche de nuevos talentos a las 20.30 en Stanley
Estarán presentes cantantes de Santa Fe con estilos que varían desde la música urbana, rock, cumbia, melódico y folklore. El cierre del evento estará a cargo de el show folklórico de Marcelo Acosta.
Alejandro Balbis a las 21 en Tribus
El cantautor uruguayo, referente de la murga y la canción rioplatense, llega a Tribus para compartir una noche única llena de música, historias y emoción.
"Frida: ¡Viva la vida!" a las 21 en el Teatro Municipal
Laura Azcurra encarna a Frida en un monólogo que une arte, vida y muerte. La obra, escrita por Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, propone un viaje poético y humano hacia el universo interior de Frida.
"Kintsugi" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía de Danza Trobada estrena su nueva obra de danza contemporánea. Es un viaje emocional, inspirado en la filosofía japonesa que valora la belleza de las grietas reparadas con oro, transformando las cicatrices en un testimonio de historia y superación.
"Un alma no es chacota" a las 20 en La 3068
Actúa Marta Defeis. Autor y director, Edgardo Dib. Asistencia de dirección, Marcos Álvarez.
26° Festival de Jazz desde las 17 en la Casa de la Cultura
El cierre tendrá lugar en la Casa de la Cultura, con dos escenarios ubicados a los laterales del edificio. Se presentan: Pepi Dallo Grupo, Grupo del Sur, Daniel Maza Cuarteto, la Jam de Racing de Paraná y la Jam de los Miércoles de Santa Fe.
