Día Mundial de la Guitarra: Santa Fe se apresta para una semana de sonidos y encuentros

Por cuarto año consecutivo, Santa Fe será sede del Día Mundial de la Guitarra, que reúne a más de 130 países y 800 ciudades bajo el auspicio de la Unesco.
Instituido el 18 de octubre de 2021 por iniciativa del guitarrista griego Yorgos Foudoulis, pretende homenajear al instrumento a través de conciertos, actividades educativas y un "espíritu de comunidad" de alcance internacional.
Desde 2022, la capital santafesina forma parte de esta red internacional bajo la coordinación del guitarrista Exequiel Ricca, quien articuló un entramado regional junto a Gastón Menguez (Esperanza) y Walter Walker (Humboldt).
Este año, la agenda propone dos instancias centrales: una jornada educativa el martes 14 de octubre en la Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274) y un gran concierto el sábado 18 en el Foro Cultural de la UNL (9 de Julio 2150).
El martes 14, a las 16, se desarrollará una doble jornada de formación. En primer lugar, Ricca presentará el sistema de cuerdas Transpositor, de Magma Strings, que permite transformar el sonido de la guitarra en el de otros instrumentos como el bajo, el requinto o el cello.
Luego, el luthier santafesino Guillermo Melis brindará una charla sobre el cuidado y mantenimiento del instrumento y mostrará guitarras de su autoría, que los asistentes podrán probar y disfrutar.
El sábado 18 de octubre, a las 21, el Foro de la UNL será escenario de un encuentro con guitarristas de Santa Fe, Paraguay y otras provincias.
Entre los invitados figuran el maestro Néstor Ausqui, con un repertorio de músicas del mundo; el Dúo Folclore en Guitarras, integrado por Gastón Menguez y Joel Herrera (Esperanza), con un programa de folclore argentino.
También el Dúo Raffo-Silva, con composiciones originales; y el dúo internacional Camila Dos Santos y Vito Kruger (Hohenau, Paraguay), con música latinoamericana para cello y guitarra.
A días de una nueva edición, Exequiel Ricca, referente santafesino y coordinador local del Día Mundial de la Guitarra, conversó con El Litoral sobre el sentido de esta celebración y la proyección cultural que abre para la región.
"Para los que estamos trabajando en este evento y en las celebraciones es muy importante que nuestra ciudad vuelva a ser parte de estos festejos internacionales", afirmó.
"Desde lo local, cada proyecto musical que participa puede mostrar su trabajo y producción, compartiéndolo con toda la comunidad santafesina. Por otro lado, el compartir, en todas sus dimensiones, se hace presente en el evento", agregó.
-Este año, presentás junto a Magma Strings el sistema de cuerdas Transpositor. ¿Cómo pensás que esta innovación puede ampliar los límites expresivos de la guitarra y del músico santafesino contemporáneo?
-Vengo usando el sistema Transpositor desde 2019 y colaborando como tester de sus modelos. Es un mundo sonoro increíble, te permite hacer que una guitarra tenga el registro y el timbre de otros instrumentos.
Particularmente lo uso en mis composiciones, ensambles de guitarras y en la producción musical. Para mí es un orgullo nacional ya que estas cuerdas se fabrican en nuestro país y muchos músicos fuera de Argentina las han descubierto
Pat Metheny grabó su último disco solista con estas cuerdas. Por todo esto invito a los guitarristas y músicos en general que se animen a probarlas y presenciar la charla que voy a dar para ir conociendo este sistema.
-El concierto del 18 reunirá a figuras que cruzan fronteras, desde Paraguay hasta Esperanza. ¿Qué criterios curatoriales guiaron la selección de artistas y cómo se busca reflejar, desde el escenario, esa convivencia entre lo local, lo regional y lo universal que propone la guitarra?
-Lo particular del Día Mundial es festejar la guitarra en todas sus dimensiones, cómo un instrumento de unión, camaradería, aprendizaje y acercamiento al instrumento y a diversas músicas que no están tan difundidas por la industria.
Es por todo esto que estas celebraciones están abiertas a todos los interesados con propuestas profesionales que incluya principalmente a la guitarra y que estén interesados en trabajar colaborativamente en torno a dicho instrumento.
La selección de propuestas se hace con mucho tiempo de anticipación, evaluándolas con el equipo de trabajo.
-En tiempos donde las redes digitales también afinan el pulso de la cultura, ¿cómo imaginás el futuro del Día Mundial de la Guitarra en Santa Fe?
-Creo que el futuro se construye trabajando en el presente. Estos espacios como tantos otros de convivencia y de compartir en "carne y hueso" son sumamente importantes en estos tiempos y estoy convencido que lo serán en el futuro.
Cuando uno va a un concierto a escuchar música en vivo la experiencia es otra. Se puede percibir la energía de los músicos, del público, los sonidos rebotando en la sala, las charlas de ese momento con los artistas.
El desafío es poder llegar a la gente con estas propuestas ya que el apoyo del público, de las instituciones y organismos son indispensables para que esto suceda y se pueda continuar en el tiempo.
