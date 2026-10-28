Se suma a Cosquín Rock 2027

La Cumparsita Rock 72: 25 años de fusión y emociones

Tras agotar dos veces el emblemático Teatro Ópera de su ciudad, la banda platense confirmó su presencia en la próxima edición del festival cordobés, que se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla. El Litoral conversó con el cantante y fundador, Emiliano “Fino” Santillán, sobre el recorrido de este proyecto autogestivo y apoyado en sus seguidores.