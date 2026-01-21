#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Arrancan el 2 de febrero

Cursos intensivos de alemán en verano

Los mismos son promovidos por el Instituto Cultural Argentino Germano. Son intensivos y con modalidad on line.

Los cursos se iniciarán el 2 de febrero. Foto: GentilezaLos cursos se iniciarán el 2 de febrero. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

El Instituto Cultural Argentino Germano ha organizado los cursos de verano de idioma alemán. Son intensivos, con modalidad on line y se iniciarán el 2 de febrero próximo, para finalizar el viernes 3 de abril.

Para el nivel A1 se desarrollarán los encuentros virtuales lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.30 en tanto que para el nivel A.2 también los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17 A 19.

Más información

Las inscripciones tanto individuales como para grupos, se reciben hasta el viernes 30 de enero, y es necesario contar con un mínimo de alumnos anotados para dar comienzo a las clases.

Para mayores informes e inscripciones los interesados pueden llamar al +54 342 6300573.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Arte Expandido
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro