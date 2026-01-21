Cursos intensivos de alemán en verano

El Instituto Cultural Argentino Germano ha organizado los cursos de verano de idioma alemán. Son intensivos, con modalidad on line y se iniciarán el 2 de febrero próximo, para finalizar el viernes 3 de abril.
Para el nivel A1 se desarrollarán los encuentros virtuales lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19.30 en tanto que para el nivel A.2 también los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17 A 19.
Las inscripciones tanto individuales como para grupos, se reciben hasta el viernes 30 de enero, y es necesario contar con un mínimo de alumnos anotados para dar comienzo a las clases.
Para mayores informes e inscripciones los interesados pueden llamar al +54 342 6300573.