Álbum debut

Daniela Milagros sale a defender las canciones de "Attention, Attention"

La polifacética multiinstrumentista realizará la presentación oficial en The Roxy Live (Buenos Aires) el próximo 30 de mayo, dando inicio a una nueva y desafiante etapa en su carrera. Refuerza así un camino personal, que pasó por varios festivales en los últimos dos años.