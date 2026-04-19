Daniela Milagros es mucho más que una artista emergente y su consagración en los últimos meses ha marcado con fuerza la importancia de su presencia en la escena musical. Brillando con su talento, hipnótica personalidad y una decidida actitud por trascender con su arte, la argentina ya fue parte de importantes festivales, opening y exitosas presentaciones, llevando sus canciones a otro nivel en el vivo.
Daniela Milagros sale a defender las canciones de "Attention, Attention"
La polifacética multiinstrumentista realizará la presentación oficial en The Roxy Live (Buenos Aires) el próximo 30 de mayo, dando inicio a una nueva y desafiante etapa en su carrera. Refuerza así un camino personal, que pasó por varios festivales en los últimos dos años.
Así, se encuentra presentando su álbum debut “Attention, Attention”, lanzado en octubre de 2025, que marcó el comienzo de una etapa pilar en su carrera.
Con estas nuevas canciones y un set explosivo, desplegará la fuerza de su rock/pop el próximo 30 de mayo en su propio show en The Roxy Live. Cita que promete deslumbrar con la performance cruda, auténtica y majestuosa de una de las artistas que vino a movilizar las estructuras de la música.
Las entradas para la presentación en The Roxy se encuentran a la venta a través de www.allaccess.com.ar.
Emergente
Daniela Milagros, nacida en 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una artista emergente y destacada en la escena rock/pop argentina a sus 20 años.
Con una personalidad singular y talento innato, Daniela ha logrado captar la atención del público y la crítica especializada, destacándose como una de las artistas con brillo propio de la nueva generación.
Es cantante, compositora, actriz y multiinstrumentista: toca piano, bajo, batería y keytar, siempre con una elegancia distintiva que le permite mostrar una personalidad auténtica.
Su versatilidad, habilidad y su búsqueda en los diferentes instrumentos le han permitido crear una propuesta musical dentro del estilo Rock/Pop, explorando en las tendencias actuales del género.
Así llegó a ser reconocida por marcas líderes en el mundo de los instrumentos musicales como la empresa de teclados Casio que la han nombrado embajadora para Latam desde hace un par de años, y la empresa alemana de bajos Warwick (Robert Trujillo de Metallica; P Nut de la banda 311; Stuart Zender de Jamiroquai, entre otros músicos reconocidos).
En números
3.2M seguidores en Tik Tok
219K seguidores en Instagram
31.2K seguidores en YouTube
32K oyentes mensuales Spotify
Impulso
El 2024 comenzó con fuerza, siendo la artista invitada de Slash para el Movistar Arena, participó también en el prestigioso festival Lollapalooza, estuvo en el Teatro Vorterix en varias oportunidades compartiendo escenario con The Warning, The Hives y Black Veil Brides, en septiembre participó del festival Conexiones/Reciclarte 2024 en Asunción de Paraguay con diferentes artistas del continente y cerró el año en diciembre en el C Art Media Buenos Aires junto a Tokio Hotel.
En 2025, Daniela formó parte de festivales de gran magnitud como Cosquín Rock, Quilmes Rock, Rock en Baradero, Cosquín Rock Uruguay, Alerta Rock! en Caba y Harlem Festival en Santa Fe.
El 24 de octubre lanzó su álbum debut “Attention, Attention”, que incluye los singles previamente presentados: “Ego”, “Psychokiller” (su versión en español del clásico de Talking Heads), “Fantasía”, “Hipnotiza” y “Adrenalina”.
Con una carrera en pleno ascenso, su talento y carisma prometen seguir rompiendo barreras y conquistar nuevos horizontes.