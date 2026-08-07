Hay momentos en los que la danza deja de ser solamente movimiento. Se transforma en una manera de contar historias, de compartir emociones y de decir aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar. Con ese espíritu llega Variedanza, una propuesta que reunirá arte, música y sensibilidad en un encuentro pensado para disfrutar en familia.
Se presenta "Variedanza": una celebración de música y emociones en el Patio Catedral
El espectáculo de Banco Danza – Espacio de Arte propone un encuentro para toda la familia, con coreografías de distintos estilos, artistas invitados y una acción solidaria junto a CILSA. Será a las 15 en el espacio ubicado en 1° de Mayo 2.400.
El espectáculo es organizado por Banco Danza – Espacio de Arte, bajo la dirección de Evelyn Perello y la codirección de Martín Velarde. La cita será a las 15, en el Patio Catedral, 1° de Mayo 2400, de la ciudad de Santa Fe.
La propuesta invita a recorrer diferentes estilos y géneros a través de una amplia variedad de coreografías. La danza contemporánea, junto con otras expresiones artísticas, tendrá su espacio en una puesta que busca generar un vínculo especial entre quienes están sobre el escenario y quienes se acercan a disfrutar del espectáculo.
Banco Danza – Espacio de Arte desarrolla sus actividades en las instalaciones del Club Banco Provincial, donde niños, jóvenes y adultos encuentran un espacio para aprender, expresarse y crecer a través de la danza.
Una tarde para dejarse llevar por el movimiento
Variedanza propone un recorrido en el que la música y el cuerpo se encuentran para construir distintas atmósferas. Cada coreografía será una oportunidad para descubrir nuevas formas de expresión y para compartir el resultado del trabajo realizado durante el año.
La jornada contará además con la participación de Franco Ataide – Banda (Pop/Rock). El grupo está integrado por Franco Ataide, en voz y guitarra; Natanael Choque Goljanek, en bajo; Martín Enrique, en batería; e Ignacio Formía, en guitarra y coros.
También serán parte del encuentro el Ballet Folclórico Danzarte – Arroyo Aguiar, dirigido por Roberto Ríos, y Jardín Colores Danza y Arte, bajo la dirección de Vanina Mart.
La presencia de artistas invitados amplía el universo de la propuesta y permite que distintos lenguajes convivan sobre un mismo escenario. Danza, música y expresión artística se entrelazan así en una celebración que busca llegar a espectadores de todas las edades.
Mirar, escuchar y sentir
El equipo de trabajo se completa con Evangelina Olivera y Valentina Mielnizuck, integrantes del staff de Variedanza y la Compañía Artístico. La locución estará a cargo de Silvia Bañez.
Así, la danza encuentra otra manera de emocionar. No solamente desde el escenario, a través de los cuerpos que se mueven al ritmo de la música, sino también desde la posibilidad de compartir, acompañar y tender una mano.
Variedanza propone, en definitiva, una tarde para disfrutar del arte y dejarse atravesar por sus emociones. Una invitación a mirar, escuchar y sentir; a celebrar el movimiento y a recordar que, cuando la sensibilidad se convierte en acción, un espectáculo puede ser mucho más que una función.