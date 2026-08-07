Santa Fe ciudad

Se presenta "Variedanza": una celebración de música y emociones en el Patio Catedral

El espectáculo de Banco Danza – Espacio de Arte propone un encuentro para toda la familia, con coreografías de distintos estilos, artistas invitados y una acción solidaria junto a CILSA. Será a las 15 en el espacio ubicado en 1° de Mayo 2.400.