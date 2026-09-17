Este viernes 18

Recreo se prepara para la segunda edición de "El Chamamé en la Guitarra"

La ciudad será escenario de una nueva jornada dedicada a la guitarra y a la música del Litoral. Con entrada libre y gratuita, la segunda edición del encuentro en el “Escenario Horacio Castillo”, que reunirá talleres, conversatorios y un recital con destacados intérpretes.