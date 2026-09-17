En la víspera del Día Nacional del Chamamé, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Recreo (Alfonsina Storni 1186) recibirá la segunda edición de “El Chamamé en la Guitarra”, una propuesta que busca poner en valor el protagonismo de la guitarra dentro del género y generar un espacio de encuentro, formación e intercambio entre músicos y público.
Recreo se prepara para la segunda edición de "El Chamamé en la Guitarra"
La ciudad será escenario de una nueva jornada dedicada a la guitarra y a la música del Litoral. Con entrada libre y gratuita, la segunda edición del encuentro en el “Escenario Horacio Castillo”, que reunirá talleres, conversatorios y un recital con destacados intérpretes.
Programa
Las actividades comenzarán a las 18, con una charla-taller a cargo del guitarrista entrerriano Juan Martín Caraballo, quien además presentará su libro “Mis primeras piezas litoraleñas”, compartiendo herramientas y experiencias vinculadas a la interpretación de nuestra música.
A las 19.30 será el turno de Tolato Trzuskot, quien llevará adelante el conversatorio “La guitarra chamamecera”, destinado a músicos, estudiantes y público interesado en conocer más sobre las particularidades, recursos y lenguaje de la guitarra dentro del chamamé.
Desde las 21 comenzará el recital central en el Escenario Horacio Castillo, con la participación de Tolato Trzuskot, Juan Martín Caraballo, Folclore en Guitarras, Blas Basualdo y Gaspar Macor.
Como cierre de la jornada se realizará una gran guitarreada chamamecera, reuniendo a los músicos participantes e invitados en un encuentro colectivo alrededor de la música del Litoral.
Iniciativa
“El Chamamé en la Guitarra” nació en Recreo con el propósito de generar un espacio específico para guitarristas, intérpretes y amantes del género, combinando formación, intercambio y música en vivo.
Luego de una primera edición que tuvo una importante participación de músicos y público, el encuentro regresa este año renovando su compromiso con la difusión y puesta en valor del chamamé y de sus protagonistas.
La propuesta es de entrada libre y gratuita, tanto para los talleres y conversatorios como para el recital. La producción general es de Chamamé y Otras Yerbas, bajo la coordinación de Rodrigo González.