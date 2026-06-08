Cannes International Film Week concluyó el 31 de mayo, tras dos semanas de excelencia cinematográfica en las que se presentaron 133 películas de todo el mundo.
Nueva distinción para "El día que me quieras: El viaje de Gardel"
La primera película animada de la Universidad de Buenos Aires, realizada con inteligencia artificial generativa, fue premiada como Mejor Película Animada en la Cannes International Film Week 2026. Se suma a otros galardones obtenidos en Japón y Alemania.
En este marco, “El día que me quieras: El viaje de Gardel” fue distinguida como Mejor Película Animada en la Cannes International Film Week 2026.
La obra se destaca por ser la primera película animada de la Universidad de Buenos Aires realizada con inteligencia artificial generativa, proponiendo un cruce innovador entre tecnología, sensibilidad artística y memoria cultural. La dirección está a cargo de Matías Mera.
La Semana Internacional de Cine de Cannes cuenta con el apoyo de The Bigger Screen, una organización dedicada a promover un cine más accesible e inclusivo a nivel global. A través de distintas iniciativas, impulsa la participación de cineastas emergentes y consolidados, fomenta la conexión entre festivales internacionales y facilita el acceso a audiencias diversas mediante programas de inclusión, apoyo a talentos locales y difusión sin barreras económicas.
Asimismo, la película cuenta con el respaldo de The Tarkovski Grant, una iniciativa que acompaña a cineastas seleccionados, promoviendo la circulación internacional de sus obras y fortaleciendo su visibilidad dentro del circuito de festivales.
Sinopsis
La aventura que cambió la historia de la música y dio origen al primer mito del siglo XX: De la pobreza al esmoquin, del arrabal a Manhattan. Carlos Gardel creó el tango canción, filmó los primeros videoclips y más de una decena de películas.
Conquistó con su voz la Ópera de París y los estudios de Nueva York. “El día que me quieras: El viaje de Gardel” es un recorrido épico de la vida y obra de Carlos Gardel.
Recorrido
Este reconocimiento se suma al recorrido internacional que la película viene desarrollando en distintos festivales alrededor del mundo: fue distinguida como Mejor Cortometraje en el AI Film Festival Japan (Japón, 2025) y en el Berlin Kiez Film Festival (Alemania, 2026).
La película continúa su camino internacional y nacional con próximas proyecciones confirmadas:
Argentina: 4 de junio - Comodoro Rivadavia, Cine Teatro Español; 27 de junio - La Casa del Tango, Rosario.
Paraguay: 5 de junio - Festival Iberoamericano de Cine, Asunción; 6 de junio - Feria Internacional del Libro, Asunción.
Turquía: White Nights Eskil Salt Lake International Culture and Tourism Festival, Aksaray (segunda participación en el país).
Equipo creativo (selección)
Dirección: Matías Mera.
Producción ejecutiva: Matías Rojo y Ricardo Alfonsín.
Realizador IA: Leandro Mera.
Guión: Sebastián Cortés.
Sonido: Gaspar Benegas.
Investigación y archivo: Paula Álvarez y Florencia Nolazco.
Producción: Karina Defranza.
Coordinación de producción: Santiago Freddy Gima.
Coordinación de postproducción IA: Francisco Pellegrini.
Productoras: Cráneo Films, Universidad de Buenos Aires.
Sobre el director
Matías “Mambrú” Mera nació en 1984, estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hace 15 años fundó en dupla con su hermano Leandro su productora Cráneo Films. Con Cráneo desarrolló documentales, programas de TV y videoclips, tanto en Argentina como en Latinoamérica, con una fuerte impronta e imagen propia.
En el 2023 comenzó a desarrollar la unidad de inteligencia artificial generativa de su productora, posicionándose como pioneros en la generación de contenidos animados desde estas nuevas tecnologías. Además, Matías es mánager y director de puesta en escena de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.